Agmeth Escaf calificó de “ineficaz” a la mindeporte por caso de los Juegos Panamericanos

La decisión de Panam Sports de quitarle a Colombia la sede de los Juegos Panamericanos de 2027 que se desarrollarían en Barranquilla sigue generando todo tipo de críticas al Gobierno Nacional debido a que fue el que incumplió con los pagos correspondientes a la organización deportiva.

Las principales críticas han recaído en la ministra de Deporte, Astrid Rodríguez, quien aseguró que los pagos estaban pactados para finales de enero, reiterando que los recursos y dineros del Gobierno están disponibles.

Críticas desde el Pacto Histórico

Algunas de las grandes críticas que ha recibido el Gobierno han sido desde el Pacto Histórico, en particular por parte del representante a la Cámara, Agmeth Escaf, quien aseguró que desde el Congreso de la República le ha venido haciendo veeduría al desarrollo de los Juegos Panamericanos.

“Cuando tomas una decisión de este nivel, si haces un acuerdo tienes que cerciorar, firmar un documento que hoy no existe entre el Ministerio del Deporte y Panam Sports para esperar al 30 de enero el pago consecuente del acuerdo que se había hecho”, expresó Escaf en entrevista con La FM de Noticias RCN.

El representante aseguró que la actual administración no podía escudarse en la gestión del Gobierno del expresidente Iván Duque.

“Que el Gobierno de Duque no había dejado claro en el documento conpes quién asumía, quién no, eso cambió, eso se borra. Nuestro Gobierno Nacional asumió la responsabilidad del pago de las cuotas (…) no tener ese documento muestra ineficacia”, aseguró el representante en la emisora.

Agmeth Escaf califica de ineficaz a mindeporte

En la misma entrevista, el representante a la Cámara también calificó a la ministra de Deporte de ineficaz.

“Muestra mucha ineficacia no tener un documento que certifique que usted tiene un acuerdo tan importante. No he podido hablar directamente con ella, no ha sido posible, para poder darle más claridad al asunto”, afirmó Escaf.

El representante también cuestionó la gestión de algunos de los ministros del Gobierno, a quienes el presidente ha tenido, en diferentes ocasiones, justificar.

“Algunos de nuestros ministros que están detrás de las enaguas del presidente y el presidente tener que estar resolviendo los problemas. Esto si le trae una gran afectación al departamento del Atlántico, al Caribe colombiano, al país porque es la imagen”, afirmó Escaf.

Pelea entre Agmeth Escaf y Gustavo Bolívar

Por las críticas que ha hecho Escaf al Gobierno, el exsenador Gustavo Bolívar ha cuestionado al representante por medio de sus redes sociales.

“Cría cuervos y te sacarán los ojos. Un presidente tiene mil frentes por atender. Imposible que esté al tanto de la minucia. Para eso delega en sus ministros y directores”, aseguró Bolívar en su cuenta de X.

Le puede interesar: Tras secuestro de colombianos en México se revive alerta por desaparecidos durante 2023

Sobre esas críticas, el representante aseguró que le tenía sin cuidado lo que opinara el excandidato a la Alcaldía de Bogotá.

“Lo que diga Gustavo Bolívar me tiene sin cuidado, no le tengo ni cinco de respeto a ese señor, que no fue capaz de sacar la cara ni siquiera por nuestro partido en las elecciones en Bogotá, que ni siquiera hasta concejal quedó, peor para estar hablando e incendiando si está listo”, afirmó Escaf en la FM de RCN Radio.