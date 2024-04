"Tiene que aplicarse extinción de dominio": alcalde de Medellín sobre caso de explotación sexual en hotel

El pasado 30 de marzo se conoció que las autoridades en Medellín cerraron de manera temporal un hotel ubicado en la zona del Poblado después de que un ciudadano denunciara que vio a un hombre estadounidense en compañía de dos menores de edad.

Cuando las autoridades llegaron al hotel ubicado en la comuna 14, encontraron al hombre con dos menores de 12 y 13 años. Al ver a la Policía, el extranjero el extranjero alegó que no estaba haciendo nada en contra de los niños.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez identificó al sujeto como Timothy Alan Livingston, un hombre de 36 años que reside en la ciudad de Fort Lauderdale en Estados Unidos. Así mismo confirmó que el extranjero abandonó Colombia tras el escándalo que desató.

Noticias RCN habló con el alcalde de la capital de Antioquia sobre el caso:

Alcalde, ¿Qué pasó con las menores de edad?, ¿ya se practicaron los exámenes de Medicina Legal para intentar determinar si las niñas fueron abusadas sexualmente? y ¿Dónde están los papás de estas niñas?

Yo quiero ser muy claro en esto: este caso no es, sino, la punta del iceberg. Yo no voy a ocultar realidades, eso pasa en Medellín y otras ciudades del país, lo que tenemos que hacer es erradicar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

Lo que pasó con este depravado tiene que servir de ejemplo para que todos los ciudadanos denuncien. Allá se llegó a este caso porque un ciudadano advirtió a la Policía de que había un extranjero con dos menores de edad en ese hotel.

Quienes se presenten para eso, establecimientos comerciales, no son cierres temporales, que además me parece ridículo disque un cierre de 10 días, tiene que aplicarse extinción de dominio. Quien se preste para la explotación sexual de niños niñas y adolescentes tienen que responder.

Segundo, se hace el restablecimiento de derechos de las niñas, ellas dicen tener 12 y 13 años, igual se hace toda la valoración, de llevan a la Comisaría de Familia, después se llevan a las clínicas donde siguen teniendo el tema de atención en salud, también en temas psicológicos. Intervendrá el ICBF.

Y la pregunta del millón: ¿y los padres? Es que estos son casos de fondo, estamos viendo que hay un deterioro social inmenso; no están los padres, no aparecen los padres en muchos de los casos, muchas veces estos niños son abusados dentro del hogar. Entonces es todo un entramado de lo que tenemos que ver es como sociedad cómo lo vamos a resolver, pero sí existe, está pasando.

Yo quiero dejar un mensaje claro y es que no son bienvenidos a Medellín estas personas que vienen a explotar a nuestros niños, niñas y adolescentes y que quede muy claro.

¿Cuál es el estado de salud de las niñas, ya se hizo una algún examen de medicina legal para saber cómo están?

Ellas están en clínicas de la ciudad. Están dentro de una ruta de protección que llama la Ruta Fucsia que inmediatamente se activa, a partir de ese momento tienen un resguardo y una protección de todas las entidades del Estado. Por razones obvias no es que cualquier persona pueda hablar con ellas, seguirá todo el tema de práctica de pruebas con la Fiscalía.

Este ciudadano estadounidense Timothy Alan, que yo sí quiero seguir exponiendo y volverlo famoso en el mundo para que la gente vea que es que aquí no puede venir a hacer lo que quieran, este tipo sigue en un proceso y de comprobarse, a través de pruebas técnicas, en los teléfonos de ellas y en los exámenes médicos, que se dio el acceso carnal y que hubo explotación sexual de niños niñas y adolescentes este tipo se enfrenta a una pena en Colombia.

Así como dos estadounidenses que hace 15 días capturamos aquí en Medellín y que están pagando cárcel acá y lloraban cuando se daban cuenta que no es como en su país que pagan fianza y salen, sino que aquí no podían pagar fianza y se quedaban pagando cárcel acá.

Frente a las niñas y los niños siempre el proceso tiene un conducto regular que se debe respetar, tiene que haber restablecimiento de derechos.

Pero yo lo he dicho; contra los agresores y contra quienes se presten para esto tienen que haber medidas mucho más drásticas y si es necesario que se modifique la ley pues que se modifique, pero tenemos que erradicar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

Alcalde, sobre este hombre Timothy Alan Livingston, ¿Cómo es posible que haya quedado en libertad cuando se trata de menores involucradas?, ¿Hay aquí complicidad de alguien?, ¿usted ya tuvo comunicación con las autoridades en Estados Unidos para ubicar a este hombre que usted califica y, que creemos también, es un depravado?

Es la misma indignación que yo tengo, si fuera por mí ese sinvergüenza estaría tras las rejas, pero yo no soy ni Policía, ni Fiscalía, ni Migración. También, tanto la Policía, como la Fiscalía y Migración se rigen por las leyes.

Yo también quiero aquí reflexionar sobre algo, un ciudadano dio aviso, entonces lo primero que hay que hacer es darle las gracias a ese ciudadano y que todos en Colombia sigamos el ejemplo de ese ciudadano que dio aviso a una patrulla de Policía. La patrulla define una ruta de atención donde se supone que hay menores, llama a Infancia y Adolescencia y llega justamente hasta que encuentra a estas personas. Luego lo trasladan o lo que llama el CTP esta persona está individualizada, me dice la Fiscalía y la Policía que hace parte del proceso y que básicamente eso tiene una ruta de atención.

En mi concepto estos tipos deberían quedar inmediatamente capturados también mientras sigue el proceso, pero básicamente ya quienes responden a todos los temas de la legislación tienen que ser otras entidades.

Yo quiero dejar este mensaje; hay que erradicar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Miren este caso que nos tiene indignados no es sino la punta del iceberg, esto pasa y está pasando en muchas ciudades del país y hay gente que viene y que cree que pueden venir aquí a hacer lo que quiera, pues no.

Esperamos colaboración del Gobierno de los Estados Unidos, seguramente hablaré con el embajador de Estados Unidos con quien me articulo mucho en estos casos, donde hemos recibido siempre toda la colaboración de ellos y me lo ha dicho él; nosotros no vamos a excusar a ningún ciudadano que viole la ley en territorio colombiano.

Es la misma indignación: la pregunta es cómo un tipo de estos se vuela, la pregunta es cómo apenas disque un cierre temporal de 10 días para un establecimiento que no tuvo los controles para esto.

Yo lo digo de manera muy clara; quien se preste para esto, solo con que se dé una transacción económica, o la búsqueda de un menor para este fin, solo con eso constituye el delito, sin ni siquiera que se dé el acceso carnal violento, para que se aplique la extinción de dominio, sea en un bar, en un restaurante, en un hotel, sea donde sea. Tenemos que ser muy estrictos en esto y no podemos parar.