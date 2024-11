"Voy a seguir destapando las vías con o sin la ayuda del gobierno": alcalde de San Vicente de Chucurí sobre rifirrafe con Carlos Carillo

Oscar Mauricio Sanmiguel Rodríguez, alcalde de San Vicente de Chucurí, Santander y Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo del Desastre (UNGRD) protagonizaron un cruce de palabras.

El mandatario local le reclamó al funcionario el que no hubiese ido al municipio, que enfrenta una dura situación por el invierno, Carillo aseguró que al alcalde le falta “templanza” y que dichos reclamos son una discusión política.

Para hablar de la situación en el departamento por las lluvias, el alcalde Oscar Mauricio Sanmiguel Rodríguez estuvo en A lo que Vinimos de Noticias RCN.

¿Cómo está la gente de San Vicente de Chucurí en este momento?

En el caso de San Vicente colapsó el municipio en un 70%. Tenemos 13 acueductos rurales destruidos, tenemos desde hace nueve días totalmente sin agua la cabecera municipal, que abastece a 22.000 habitantes; tenemos pérdida de puentes, carreteras totalmente incomunicadas.

Tenemos una problemática social, económica y humanitaria tremenda.

¿Qué pasó con el director de la UNGRD, Carlos Carrillo?

Nosotros estábamos ayer esperándolo a las 9:30 de la mañana, tal cual como lo como me lo dijo Duván López que es el enlace del señor director. Luego que se presentó un inconveniente con una aeronave. Si realmente ellos nos creen que aquí lo que hay es una verdadera emergencia, pues deberían haber venido por tierra, hora y media se gastan.

A él no le gustó que yo haya salido a decir eso y de una vez me compara con Rodolfo Hernández, me dice que es pataleta, pataletas en semejante angustia, por Dios

Director, yo sí quiero decirle, como primera autoridad de este municipio estoy alzando la voz de angustia, en representación de unos ciudadanos.

Carrillo dice que lo que usted estaba haciendo es política y que lo que quiere es salir en televisión, ¿usted que responde?

Me volvió tendencia. Imagínese un alcalde de un municipio de sexta categoría.

Si ha estado aquí el Presidente, yo no entiendo por qué el director se molesta porque yo le haga el reclamo que por qué no vino. Nosotros no vamos a resolver nada si nos ponemos a pelear, yo no estoy peleando con él, lo que le estoy exigiendo es que él, que es un funcionario público, responda por sus responsabilidades.

¿Esta pelea al menos ha dejado alguna ayuda, ya le han enviado o dicho algo?

A mí no me han dicho nada para que a hoy que yo pueda decir, mire ya vienen camino una retroexcavadora de oruga o ya vienen en camino unas ayudas humanitarias. A hoy no me han dicho nada.

Yo ahorita me voy para el campo a llevar unas ayudas que unos empresarios me regalaron, voy a ir a llevar unos mercaditos y yo voy a seguir aquí destapando las vías con o sin la ayuda del gobierno nacional.

Mi angustia, no es peleando contra el doctor Carrillo, yo no tengo por qué pelear con él, pero si no podemos decir nada, si nos van a poner una mordaza acá y nos tenemos quedar callados, pues entonces no estaríamos hablando de un gobierno democrático.