La magnitud de la emergencia por lluvias en Chocó: sin comida y bajo el agua

El panorama en Chocó es preocupante porque los damnificados no solo perdieron sus viviendas, sino que no tienen comida porque en muchos lugares no ha podido llegar la ayuda humanitaria.

Se está realizando un importante esfuerzo para enviar alimentos desde Quibdó a los 27 municipios que resultaron afectados.

Los habitantes de estos territorios hacen un llamado para que los alimentos y medicamentos puedan llegar a los puntos críticos que ha dejado la ola invernal.

Miles de damnificados sin comida en Chocó

Tras las fuertes lluvias que causaron el desbordamiento de varios ríos en 27 de los 31 municipios del Chocó, cerca de 188.000 personas han resultado damnificadas, enfrentando una grave crisis humanitaria.

Un habitante del litoral de San Juan explicó la dolorosa situación que están viviendo por cuenta de la ola invernal:

Si desayunamos, no almorzamos. Queremos pedirle al Gobierno Nacional y la Gobernación que nos ayuden con alimentación y semillas para recuperar lo perdido.

Chocoanos tratan de reconstruir desde las ruinas

La destrucción de cultivos de pan, pérdida de animales domésticos y la contaminación de las fuentes de agua han dejado a las comunidades en una situación crítica.

Algunos que tienen sus animalitos el agua se los ahogó: los perros, las gallinas, entonces queremos que la Alcaldía y el Gobierno Nacional, nos colaboren, nos ayuden dándonos un apoyo, porque en estos momentos la mayoría estamos perdiendo todo.

A pesar de que el gobierno declaró situación de desastre por 12 meses, aun los esfuerzos no son suficientes, las comunidades esperan recibir las ayudas humanitarias lo más pronto posible.