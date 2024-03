Alcalde de Uribia aseguró que el Gobierno no se ha comunicado con ellos por el tema de los carrotanques

El escándalo de los carrotanques no termina. Lo último que se supo es que los vehículos seguirán parqueados, debido a que no cuentan con póliza.

Durante un control político ante el Senado, el recién posesionado director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo; informó que los carrotanques seguirán sin operar, tal y como viene pasando en los últimos meses.

Carrotanques seguirán parqueados en La Guajira ¿Por qué?

Durante la sesión, el funcionario presentó la información recopilada en relación con los polémicos 80 carrotanques de La Guajira, los cuales están parados desde hace más de un mes.

Según lo contado por Carrillo, actualmente los vehículos cuentan con el inconveniente de no tener póliza, sumado a que no cuentan con las garantías para acceder a las zonas rurales más alejadas del departamento.

"El problema no es movilizar el agua de un lugar a otro, sino que no está disponible. (...) No va a llegar un carrotanque de estas proporciones hasta la Alta Guajira, es absolutamente evidente".

Posteriormente, Carrillo criticó la gestión de su antecesor, Olmedo López, calificando sus acciones de "torpes" al hacer caso omiso de las recomendaciones de los expertos antes de ejecutar el contrato.

Se tenía contemplado que los vehículos suministraran agua al municipio de Uribia, uno de los más afectados por la sequía. Sin embargo, esto no se ha hecho así.

"No hemos recibido comunicación del Gobierno": alcalde de Uribia

Sobre este asunto, Noticias RCN habló con Jaime Buitrago, alcalde de Uribia, La Guajira; quien contó detalles de la compra de los carrotanques.

El mandatario aseguró que en ningún momento se les fueron entregados formalmente los vehículos, por lo que no entiende los motivos para estigmatizar al municipio como partícipes de la compra de los carrotanques.

"Lo único que hemos hecho es abrirle las puertas al Gobierno nacional para que nos lleguen beneficios en favor de nuestra gente".

Buitrago indicó que no han recibido comunicación con ningún funcionario del Gobierno nacional en aras de referirse a la situación.