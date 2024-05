"Parece que las garantías no se aplican para mí": Álvaro Uribe antes de que inicie su juicio

Este viernes 17 de mayo se llevará a cabo el juicio contra Álvaro Uribe por el presunto soborno de testigos y fraude procesal. Esta diligencia será adelantada por la Fiscalía General de la Nación.

Sin embargo, antes de empezar la discusión judicial ante este organismo, el expresidente se pronunció en sus redes sociales y denunció los errores que cree que se han cometido en contra de él.

“Negaron a mis abogados la existencia del proceso. Sin embargo, en Bogotá decían a periodistas y políticos que tenían todo listo para encarcelarme. Me comunicaron el proceso llamándome a indagatoria y no me permitieron versión libre”, inició afirmando el expresidente.