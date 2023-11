'Fico' Gutiérrez y Dumek Turbay hablan sobre los planes para Medellín y Cartagena a partir del 2024

El próximo 1 de enero del 2024 se posesionan los alcaldes y gobernadores que fueron elegidos en los comicios del pasado 29 de octubre. Las fichas en este nuevo tablero político, para muchos, fueron la muestra del descontento de los colombianos con el rumbo que ha decidido tomar el Gobierno Nacional.

El Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro, fue el gran derrotado en las principales ciudades del país: Medellín y Cartagena no fueron la excepción, allí se posesionarán Federico Gutiérrez y Dumek Turbay, respectivamente.

En entrevista con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, ambos alcaldes hablaron sobre los retos que tendrán al momento de asumir las administraciones de sus ciudades y de la relación que esperan sostener con el presidente Petro y el Gobierno, con quien se sienten en orillas diferentes.

José Manuel Acevedo: ¿Cómo hacemos para recuperar la confianza en el país?

Federico Gutiérrez: Ya hay un cambio de panorama, y creo que a partir del 29 de octubre, después de las elecciones regionales, sí se siente que revive la confianza. A partir del 1 de enero que comienzan nuestros gobiernos, hay que demostrar que esa confianza retorna con hechos.

Dumek Turbay: Con hechos, trabajando fuerte en resolver las angustias ciudadanas, que en gran parte fue lo que nos dio la victoria. Por ejemplo, los cartageneros ven como se cae la ciudad, como fenómenos como la inseguridad y la presencia de actores ensombrecen y opacan la ciudad. Y no solo exigen autoridad, sino que aquellos que conocen la administración pública le den a la ciudad el gobierno que requiere.

J. M. A.: ¿Cómo encuentran las ciudades que entrarán a gobernar el 1 de enero?

F. G.: Preocupante, saquearon la ciudad. Hay unas investigaciones muy graves que llevan la Fiscalía y la Procuraduría. Yo espero que sean los entes de control los encargados de dar los resultados. Lo que me corresponde a mí es solucionar los graves problemas que nos dejan y dar soluciones desde los primeros días de gobierno. Me dedicaré a trabajar muy duro y ojo con esto: no más disputas entre sector público y privado, no más ataque a los empresarios, estamos uniendo a Medellín y vamos a resolver los problemas.

D. T.: Yo no puedo decir que la saquearon, pero sí la destruyeron, que es igual de grave. El desgobierno, la falta de proyectos, la falta de respuesta a problemas como el hambre y la movilidad, el ataque sistemático con la ineptitud a un sector como el turismo. Una ciudad como la nuestra, tiene que ser limpia, ordenada, bonita, que brille.

No somos una ciudad que le apueste al turismo de pedófilos, aberrados y degenerados, guerra frontal contra esa circunstancia. Y eso al final fue tomado como una bandera de restauración de la ciudad, entonces vamos a trabajar por los cartageneros y a recuperar el centro histórico.

J. M. A.: ¿Ustedes invitarían a sus ciudades al presidente Gustavo Petro?

F. G.: Yo espero que el presidente Petro, en medio de la institucionalidad que representa, nos convoque como alcaldes. Claro, él es el presidente. Yo no he hablado con nadie del Gobierno Nacional, y nos vamos a tener que articular en algún momento porque hay que sacra adelante los grandes proyectos.

Yo le diría al presidente que las elecciones ya pasaron, que entienda que gobernar el país implica gobernar inclusive con quienes pensamos diferente a él. El 29 de octubre la gente habló en las ciudades, fue un voto en contra de lo que está pasando en el país, a favor de una visión de quienes vemos el país diferente a él.

D. T.: Yo espero la invitación al café, si no, pues yo lo voy a invitar. Y más allá de quienes se ven cercanos en la lupa del Gobierno y quienes no, nosotros tenemos el mismo derecho de todos. A Cartagena no le pueden negar ningún tipo de apoyo de inversión, por el hecho de que no estemos cercanos a una línea ideológica o que hayamos derrotado al candidato del Pacto Histórico.

J. M. A.: ¿Qué van a hacer el 1 de enero del 2024?

D. T.: Yo me veo con la escoba limpiando la ciudad, pegando los adoquines que están sueltos, cambiando las luces coloniales que hace cuatro años no funcionan. Así me veo, dándole amor, embelleciendo la ciudad y gobernando desde los barrios populares, porque ese pulso social que le tomamos a los cartageneros nos dijo que hace mucho se sienten solos y abandonados y hace mucho no ven un gobierno.

F. G.: Lo tengo muy claro, lo primero es desterrar la corrupción, nadie se puede robar un peso de Medellín, como saquearon la ciudad estos cuatro años. Literalmente, voy a convocar a la ciudadanía a que salgamos juntos, eso no es de poner solo un presupuesto público, voy a invitar a los vecinos a que arreglemos los parques.

Segundo tema, un consejo de seguridad, la gente está preocupada porque la roban, hay que empezar a crear la central contra atracos.

Definir los primeros decretos donde hay cambio de gerente de EPM y de Junta Directiva. Empezar a trabajar para la mejoría de los servicios públicos domiciliarios. Cero hambre, vamos a crear el fondo mixto, donde vamos a trabajar con los bancos de alimentos, con la empresa privada, porque hay 400.000 personas que aguantan hambre.

J. M. A.: La gente está esperanzada con el cambio, y si ustedes les quedan mal, les van a cobrar durísimo...

D. T.: La gestión pública se caracteriza porque se vuelve lenta, se llena de complejos y de temores. Conversábamos de ese plan de alistamiento en el que ya estamos, para que cada sector vea el empoderamiento para el rescate de nuestras ciudades. Los primeros tres meses serán un mensaje de que cambiamos para bien y de que sí se puede hacer una gestión pública admirable.