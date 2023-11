Las congresistas “rebeldes” y su opinión sobre la reforma a la salud, Gustavo Petro y el ELN

Las representantes a la Cámara por el partido Alianza Verde, Katherine Miranda, y del partido Dignidad, Jennifer Pedraza, se consideran las congresistas “más rebeldes” del Congreso de la República.

En entrevista con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, las representantes hablaron sobre los diferentes proyectos que está impulsando el Gobierno del presidente Gustavo Petro en el Legislativo, sobre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y sobre la figura de las mujeres en la política.

¿Cómo se definirían en términos políticos?

Katherine Miranda: Yo tengo una lectura, yo creo que soy sensata, lo que yo critiqué en el Gobierno anterior. Yo soy centroizquierda.

Jennifer Pedraza: Yo me definiría como una congresista de izquierda, hago parte de un partido de centroizquierda que es Dignidad y Compromiso, pero lo que sí me parece importante de esa definición es que la izquierda es mucho más que el presidente Petro.

Hoy, más o menos, Petro se ha presentado como el dueño de la izquierda, y sí hay que decir que ha logrado una unidad de gran parte de los sectores de la izquierda, pero hay otras voces que consideramos que en este Gobierno hay que insistir en muchas de las críticas, que incluso hemos venido haciendo con Gobiernos anteriores, en eso yo coincido con Katherine.

Cómo es posible que uno haya luchado contra la corrupción, contra la parapolítica y cuando gana el Gobierno del presidente Petro, pues guardar silencio frente a sus alianzas con los corruptos e incluso con personas denunciadas por parapolítica. Yo no voy a guardar silencio solamente porque el presidente de izquierda.

¿Cómo están viendo el actual Congreso?

Katherine Miranda: Vengo desde el período anterior también y siento que el Congreso sí ha cambiado y gracias al Pacto Histórico llegaron unas voces nuevas, valiosas, vimos hoy en día una población que tal vez antiguamente no estaba representada. Les ha faltado más eco, más voz, no se escuchan mucho en el Congreso, pero siento que en eso hemos avanzado.

Las castas y los clanes políticos se mantienen sin lugar a duda, se van unos, pero llegan los primos, los sobrinos, los hermanos, entonces eso se mantiene, pero también hay un Congreso un poco más crítico.

Tengo la fortuna de tener compañeros y compañeras tan valiosas como Catherine Juvinao, Jennifer Pedraza, Daniel Carvalho, son voces que le dan otra forma de relacionarse Congreso- Gobierno.

Jennifer Pedraza: En mi caso, por ejemplo, el clientelismo o esa visión transaccional del Congreso hay que transformarla, no creo que esto debe seguir siendo “cuantos puestos me da y yo le voto favor tal reforma”, sino que pongamos en el centro del debate el contenido de esas reformas y lo que realmente necesita el país.

¿Cómo ven la reforma a la salud?

Katherine Miranda: Sin lugar a duda se necesita una reforma de la salud, el presidente ha colocado temas en el centro de la mesa que antes no se habían tocado y que son absolutamente relevantes, como la salud, efectivamente, sin embargo, esta reforma es absolutamente improvisada, mal hecha, no responde a las necesidades que tenemos nosotros los ciudadanos para mejorar ese sistema.

Le pongo un ejemplo simple, lo que nosotros necesitamos usualmente es, por ejemplo, mayor número de médicos, de especialistas, la reforma la salud no toca ese grave tema que nosotros necesitamos como colombianos.

Otro de los temas es la entrega de las balas de oxígeno, en la reforma de la salud no tenemos ni idea de quién entrega las balas de oxígeno, quién va a atender enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, estamos hablando de más de dos millones de personas en nuestro país que tienen ese tipo de enfermedades.

Hay muchísima incertidumbre frente a esta reforma, pero sí entendemos la necesidad de esta.

Jennifer Pedraza: Hay algunos elementos de la reforma que me gustan, como, por ejemplo, eliminar la integración vertical, es verdad que tratan con guantes de seda sus propias clínicas, pero las demás, especialmente a las públicas, las abandonan.

Me gusta que haya un debate sobre quién va a manejar los recursos, sin embargo, lo que yo he plantado es que para reemplazar esa infraestructura que el día de hoy cumplen las EPS, hay que ser muy rigurosos y presentar una muy buena propuesta, eso no lo cumple la reforma, hoy en día no está definido quién va a hacer los contratos del sistema de salud, la facturación del sistema de salud y eso es un asunto mejor dicho que puede poner en crisis la prestación del servicio de salud.

Katherine Miranda: El 80 % de las facturas que se van a generar no va a tener auditoría, solamente el 20 % y aleatoriamente, entonces eso abre un foco muy grande para la corrupción.

El tema de la transición es absolutamente irresponsable que usted cambie de un sistema de 30 años simplemente en dos años. El exministro Ocampo decía en su momento que mínimo entre siete y diez años para hacer una adecuada transición. Hacerlo de manera tan acelerada yo creo que va a colapsar el sistema.

¿Creen que se ha concertado la reforma a la salud?

Jennifer Pedraza: El Gobierno ha tenido el discurso de que como el presidente ganó las elecciones, entonces eso es un aval del pueblo colombiano a la totalidad de las reformas, ese es el problema, ese argumento en este momento se ha devuelto, y es que, pues al Gobierno le fue muy mal en las elecciones regionales.

Muchos partidos dicen, si para ustedes ganar la presidencia fue un aval para que todas sus reformas pasen, entonces las elecciones del 29 de octubre son un rechazo a sus reformas. El Gobierno está enfrascado en ese mismo argumento soberbio que se le está devolviendo en el Congreso.

¿Los partidos tradicionales se resistirían a “la mermelada”?

Katherine Miranda: Yo lamento profundamente que en el Gobierno del cambio se mantengan las mismas prácticas tradicionales entre Congreso y Gobierno que son transacciones burocráticas, eso no es cambio.

Siento que tras los resultados del 29 hay un cambio en la percepción del congresista, nosotros lo hemos visto de diferentes bancadas, aun en la mía, donde dicen “acá hay un mandato”, hay un llamado de la ciudadanía para que se evalúe mejor las reformas.

Todos los partidos políticos están de acuerdo con que se emita la reforma, el problema es cómo y yo creo, yo soy de las que tengo fe en el Congreso, soy una mujer absolutamente institucional y siento que el Congreso va a estar a la altura de lo que el país le está exigiendo.

Jennifer Pedraza: Esa lógica transaccional termina dejando de último el debate real sobre cuál es el modelo de salud que necesitamos, yo creo que ya hay unos acuerdos interesantes de la plenaria de la Cámara como mejorar las condiciones laborales del personal de la salud, ser mucho más estrictos con las EPS.

Katherine Miranda: No podemos echar para atrás lo poco que está funcionando, mejoremos lo que haya que mejorar, pero no digamos que todo está mal y que somos el “Mesías” y que vamos a inventar el agua mojada.

Si usted pudiera votar nuevamente por Gustavo Petro ¿Lo haría?

Katherine Miranda: Yo creo que votaría en blanco.

Jennifer Pedraza: No, por un motivo claro, la gente no esperaba que el presidente llegara a reformar todo (…) Yo me siento muy entusada.