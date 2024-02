Alcaldía de Medellín solicitó al Gobierno especificar si están los recursos del metro ligero de la 80

Al Gobierno Nacional le han llegado diferentes cuestionamientos sobre el presupuesto destinado los diferentes sectores y territorios en el Presupuesto General de la Nación (PNG) del presente año.

Algunos de los gobernantes territoriales más críticos han sido los de Antioquia, esto enfatizando en que cada departamento debería recibir el dinero que le produce a la Nación.

Alcaldía de Medellín hace llamado a Gobierno

Desde la Alcaldía de Medellín también se le hizo un llamado al Gobierno Nacional sobre las incertidumbres que se tienen respecto al financiamiento que le da el Estado al proyecto metro ligero de la avenida 80.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le envió una carta al presidente Gustavo Petro y al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, solicitándoles explicaciones sobre la financiación del proyecto.

La Alcaldía de Medellín argumentó que, según información periodística que evidenció el periódico Portafolio sobre una situación de partidas globales de proyectos de inversión, imposibilitaría que se destinen los recursos para lo puntualmente destinado al metro ligero de la avenida 80.

“La gravedad de la noticia radica en que se trata de un proyecto en ejecución, con todos los contratos suscritos requeridos para su materialización, desde el contrato de crédito para su financiación, hasta el contrato de obra pública, la gestión socio predial”, aseguró el alcalde Gutiérrez.

El mandatario local también recordó que los contratos dependen en gran medida de los aportes correspondientes del Estado que no más para este 2024, que son de $483.135.949.879.

Empresa solicitará desembolso de recursos

La Alcaldía de Medellín también aseguró que la empresa que está gerenciando el proyecto, es decir, la Empresa Metro de Medellín, le solicitará los recursos correspondientes al Estado.

“Espera poder solicitar este desembolso de recursos de los aportes Nación para el mes de junio del 2024 y no, para el mes de diciembre de la vigencia, lo cual permitirá disminuir los costos financieros del proyecto en una cuantía cercana a $9.532 millones de pesos en ahorro de intereses, beneficio que no podría materializarse de no ser posible el desembolso de los recursos de la Nación en esta vigencia”, afirmó el alcalde.

Finalmente, la Alcaldía de Medellín le solicitó al Gobierno especificar si está ocurriendo algo con el PGN.

“La manera como pueden ser realmente afectados o no los aportes para la vigencia 2024 para el proyecto Metro Ligero de la Avenida 80 en Medellín, de modo que podamos dar, de ser posible, un parte de tranquilidad a todos los actores involucrados en la ejecución del proyecto”, concluyó el alcalde Gutiérrez.