"No hay ningún acercamiento con La Inmaculada": ministro de Justicia, Néstor Osuna

Las los hechos violentos registrados en Tuluá, Valle del Cauca, el alcalde de ese municipio, Gustavo Vélez, confirmó que el grupo delincuencial La Inmaculada, lo que estaba buscando era internar, sostener diálogos de paz con el Gobierno Nacional.

En entrevista con Noticias RCN, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, confirmó que el Gobierno no el Ejecutivo no está sosteniendo ningún acercamiento o diálogo con la banda delincuencial La Inmaculada.

¿Qué se puede hacer bajo la figura de emergencia carcelaria?

La emergencia carcelaria nos permite varias cosas, por una parte, reforzar con auxilio, tanto de la Policía Nacional, como del Ejército, la protección de la vida y la integridad de los guardianes penitenciarios del personal del Inpec y también poder intervenir cuando sea necesario para mantener la disciplina dentro de las cárceles, de los establecimientos penitenciarios, con herramientas de más presupuesto.

Lo que nos proponemos con esto es que vuelva la seguridad completa, tanto dentro de las cárceles, en la disciplina, como la protección de los guardianes del Inpec dentro y fuera de las cárceles, la protección de sus vidas ante las amenazas recientes que el país conoce.

¿Se podrían enviar policías y militares a las cárceles?

Efectivamente, ya está ocurriendo, la Policía Nacional está vigilando el área perimetral de la mayor parte de las cárceles del país para que por fuera de la cárcel haya un entorno de seguridad, especialmente para los guardias.

En algunas ocasiones la Policía ha intervenido dentro de las cárceles, apoyando al Inpec y por instrucciones del director general, eso se podría ampliar a otras cárceles, inicialmente ya tenemos esos operativos en alrededor de diez cárceles, las más grandes y complejas del país, pero se puede extender a las 126 cárceles.

¿La Inmaculada cómo se acogería a un sometimiento si aún no hay una ley?

He hablado en varias ocasiones con el comisionado de paz sobre ese tema y definitivamente no hay ningún acercamiento en este momento con esa banda de La Inmaculada, el comisionado de paz no mantiene ningún diálogo, ninguna conversación con este grupo armado.

Simplemente, serán sometidos a la justicia ordinaria, se ha desmantelado con las herramientas policivas y judiciales que se tienen hoy el día. Ese proyecto de ley de oferta por desmantelamiento voluntario, por entrega pacífica a la justicia se tramitará en el momento que se considere oportuno.

No está pensando que dentro de esas conversaciones este la estructura criminal de La Inmaculada.

¿Cómo avanzan las investigaciones de atentados contra guardias del Inpec?

Tanto la Dijin, como la Fiscalía General, están indagando tanto la muerte del guardián en Cúcuta, como la de Cartagena, ambos muy lamentables. Se están investigando las distintas hipótesis que ellos tienen, no quisiera adelantar ninguna de ellas, pero sea cual sea, nuestra obligación es proteger la vida.

¿Se sabe algo de los presos que iban a repatriar desde Ecuador?

Hemos estado en un diálogo fluido, permanente y muy cordial y fraternal con el Gobierno de Ecuador.

Cuando ellos lo tramiten o si van enviando caso por caso las solicitudes de repatriación de las personas de nacionalidad colombiana que estén pagando penas allí, hasta el día de hoy no hemos recibido ninguna solicitud concreta, pero estamos en plena solicitud de tramitarlas a la mayor disponibilidad.