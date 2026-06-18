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¡Pilas! Están engañando con links falsos para pagar la factura del agua del Acueducto en Bogotá

El Acueducto recordó que la única página web autorizada para los pagos es la oficial de la entidad.

Estafa con falsas páginas web.
Estafa con falsas páginas web. Foto: diseñada por Magnific.

Noticias RCN

junio 18 de 2026
09:07 a. m.
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A través de redes sociales, la empresa Acueducto de Bogotá alertó que hay una modalidad de engaño con la que los delincuentes se están robando el dinero de los ciudadanos.

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Resulta que algunas personas están ingresando a páginas en las que supuestamente pueden pagar las facturas. En los buscadores, los enlaces aparecen entre las primeras opciones, por lo que se confían y adelantan el proceso que en verdad es un engaño.

Tenga cuidado con estos links

El único sitio web autorizado para el pago es www.acueducto.com. El proceso solo consta en registrarse en la Oficina Virtual con el correo electrónico y el número de la factura.

“Los ciberdelincuentes crean y pautan enlaces falsos en los buscadores para robar tu dinero, pilas con eso (…) Están al acecho y cualquier descuido puede salir muy caro”, alertó la entidad.

Si una persona desea pagarlo presencialmente, hay varias opciones: en redes o cajeros de Servibanca, Redeban y ATH; puntos de recaudo autorizados de Davivienda, Banco de Bogotá y AV Villas; oficinas de Sudameris, Banco Popular e Itáu; en la Red Cade y con tarjetas de crédito en la oficina de Acueducto (calle 24 #37-15).

¿El ‘fantasma’ del racionamiento se asoma?

Con el inicio del fenómeno de El Niño, ha habido preocupación por las altas temperaturas que se vienen, las cuales pueden afectar el suministro de agua. Particularmente en Bogotá, resurge el ‘fantasma’ del racionamiento que estuvo presente entre abril 2024 y abril 2025.

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La Organización Meteorológica Mundial de la ONU sostiene que la temperatura en las aguas puede romper el récord que ha estado presente desde hace más de siete décadas.

Natasha Avendaño, la gerente del Acueducto de Bogotá, conversó en Noticias RCN sobre el racionamiento. Si bien la medida está descartada por las labores de prevención, el llamado es a que la ciudadanía no gaste erróneamente el recurso.

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