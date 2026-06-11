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¡Cuidado! Están estafando con falsos resultados de pruebas médicas a través del correo

En los correos hay links que al abrirlos se le da entrada a los delincuentes para que roben información.

Alerta por estafa en Bogotá.
Alerta por estafa en Bogotá. Foto: Secretaría de Seguridad.

Noticias RCN

junio 11 de 2026
09:56 p. m.
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La Secretaría de Seguridad de Bogotá dio a conocer una advertencia por una modalidad de robo que se ha estado presentando.

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Son varios los casos de personas que en sus correos electrónicos o mensajes de texto reciben supuestas notificaciones con resultados médicos que, en realidad, son el anzuelo para que caigan en estafas.

Tenga cuidado con estos correos

Las autoridades precisaron que “están enviando mensajes a los correos para asustar a los ciudadanos con resultados de falsas pruebas médicas y así llevarlos a abrir un vínculo y hurtar sus datos”.

A primera vista, las comunicaciones tienen la apariencia de ser verídicas e incluso quienes las envían crean usuarios con fachadas de especialistas en salud. La secretaría presentó uno de estos engaños.

“Reciba un cordial saludo. Le informamos que tras el análisis de sus exámenes recientes, se ha detectado un resultado reactivo (positivo) en la prueba de detección del virus de inmunodeficiencia humana (VIH)”, así comienzan los correos.

No hay que abrir los links

Posteriormente, se menciona una serie de recomendaciones para que el paciente programe una cita con el médico. El engaño entonces llega con el enlace que aparece marcado con letras azules que dice ‘Descargar resultados aquí’.

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Si una persona oprime el link, corre el riesgo de que los criminales le roben su información y le terminen robando su dinero e información. Es tal el grado de la mentira que en el correo se recomienda abrir el enlace en un computador para que el software malicioso se ejecute.

La recomendación entonces es ponerse en contacto con la EPS en caso de recibir mensajes de esta índole. Para denunciar el intento de estafa, están habilitados los canales del CAI Virtual.

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