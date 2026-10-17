¿Cómo proteger a los trabajadores de la UNP? Atentado en Jamundí vuelve a poner el tema sobre la mesa

El asesinato del escolta Andrés Felipe López, en Jamundí, ocurrido en horas de la noche del viernes 16 de octubre, volvió a poner sobre la mesa las múltiples alertas por los riesgos que enfrentan los miembros de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Cabe recordar que dentro de la misma entidad se han emitido varias alertas por el funcionamiento y las garantías para los escoltas.

Desde la mesa técnica han hecho un llamado para designar personal nuevo que priorice la seguridad por encima de todo, pues el temor de los trabajadores es latente debido a las amenazas.

Preocupa violencia contra escoltas de la UNP

Otra cosa que preocupa es que mientras se adelanta una política de seguridad clara frente a los grupos al margen de la ley, la dotación, prestaciones sociales y condiciones laborales de quienes están vinculados a la UNP siguen siendo controversiales.

En términos de violencia, para junio de 2026 se habían registrado 34 escoltas agredidos en medio de atentados.

Desde el gobierno han lamentado el hecho registrado recientemente en Jamundí, en donde el escolta Andrés Felipe López recibió varios disparos que acabaron con su vida, en medio de un atentado dirigido al exalcalde del municipio, Andrés Felipe Ramírez.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, condenó el atentado y expresó su solidaridad con la familia del escolta asesinado.

Congreso discute proyecto para dar garantías a trabajadores de la UNP

Entretanto, en el Congreso avanza un proyecto de ley que busca establecer medidas para proteger a funcionarios de planta y trabajadores tercerizados en la UNP, teniendo en cuenta el riesgo de sus labores.

Además, propone una pensión especial anticipada y una prima especial de riesgo del 30%.