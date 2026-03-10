Exclusivo | Estados financieros de la UNP revelan déficit, elevados costos y una flota duplicada

Los estados financieros de la Unidad Nacional de Protección (UNP) revelan una crítica situación presupuestal que pone en riesgo la continuidad de operatividad.

De acuerdo con el documento conocido en exclusiva por Noticias RCN, la UNP necesita $822.000 millones adicionales para mantener sus operaciones, a pesar de que su presupuesto tuvo un incremento del 91% durante el gobierno Petro.

Los estados financieros de la UNP establecen que:

La entidad presenta a la fecha un déficit estimado de 838.005.487 para atender los compromisos y necesidades requeridas para culminar la vigencia fiscal 2026.

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Déficit y bloqueo presupuestal de la UNP

Uno de los factores que complica la situación financiera de la UNP es el bloqueo presupuestal de más de $85.000 millones que la entidad no puede ejecutar actualmente.

Estos recursos actualmente bloqueados y la situación presupuestal señalada podrían tener incidencia en la ejecución de gastos relacionados con la operatividad para la seguridad de los protegidos.

La entidad advirtió que, si la asignación presupuestal para 2027 no aumenta proporcionalmente, podría verse en riesgo su funcionamiento, comprometiendo la seguridad de miles de personas bajo protección del Estado.

Lo que costaban los esquemas de seguridad de Juliana Guerrero y ‘Timochenko’

El documento detalló los costos operativos específicos de los esquemas de seguridad.

Mantener un vehículo 4x4 de más de 1.950 centímetros cúbicos cuesta $9.965.595 mensuales, mientras que uno de más de 2.300 centímetros cúbicos alcanza los $10.711.766.

El salario de una escolta está establecido en 13.800.000, aunque el costo real de un escolta incluyendo prestaciones puede llegar a $17.000.000.

Como referencia de los gastos que maneja la entidad, Augusto Rodríguez reveló cifras específicas de esquemas de protección.

El caso de Juliana Guerrero representó un costo superior a los $739 millones de durante más de 10 meses.

Por su parte, el esquema de Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, que incluye seis vehículos y 16 escoltas, supera los $296 millones mensuales según los cálculos basados en las tarifas oficiales.

La situación se agrava al considerar que la flota vehicular de la UNP se duplicó durante la administración de Gustavo Petro, incrementando significativamente los costos de mantenimiento y operación.