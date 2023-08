Andrés Ricci, presunto feminicida de Luz Mery Tristán, tendría antecedentes por violencia

El presunto feminicidio de Luz Mery Tristán tiene conmocionado al país. La patinadora, que fue campeona mundial en 1990, habría sido asesinada por su pareja sentimental entre la medianoche del 4 de agosto y la madrugada del 5.

Andrés Gustavo Ricci es el principal sospechoso del crimen, por lo que fue capturado e imputado por los delitos de feminicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. En la noche del lunes 7 de agosto, Ricci fue enviado a prisión tras no aceptar cargos.

El cuerpo de Luz Mery fue encontrado en su vivienda ubicada al noreste de Cali. En la puerta de la habitación en la que se encontraba había rastro de tres disparos.

Recientemente, se conoció a través de redes sociales el testimonio de una mujer que estuvo casada con Ricci. La denuncia data del 6 de diciembre de 2017.

Allí, la mujer relata que fue víctima de violencia por parte del empresario caleño. Asegura que el hombre la golpeaba en reiteradas ocasiones, le prohibía salir con sus amigas y la maltrataba verbalmente.

Además, cuenta que tuvo que entrar a un tratamiento tomando pastillas antidepresivas para tratar de recuperarse del duro episodio que habría vivido al lado del sujeto, hoy imputado e investigado por la muerte de Luz Mery Tristán.

En la denuncia pública, ella cuenta que tuvo miedo de contar lo que había pasado y que decidió quedarse callada al creer que podía hacer que él cambiara.

Yo he sabido de más maltratos y no solo conmigo. Yo decidí dejarlo la última vez porque casi me mata y encima de eso me quería hacer sentir culpable