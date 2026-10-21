CANAL RCN
Colombia

“No me retracto de las denuncias ni las declaraciones”: Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre

La exdirectora del Dapre ha revelado presuntas situaciones irregulares en el Gobierno Petro.

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre.
Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre. Foto: Dapre.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 21 de 2026
10:46 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Angie Rodríguez, la exdirectora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) y exgerente del Fondo de Adaptación, aseguró en un comunicado que no se retracta de ninguna de las denuncias y declaraciones que ha dado recientemente con relación al Gobierno Petro.

Procuraduría investiga a Armando Benedetti y Angie Rodríguez por el ‘Pacto de Valledupar’
RELACIONADO

Procuraduría investiga a Armando Benedetti y Angie Rodríguez por el ‘Pacto de Valledupar’

Ante los reparos por no presentar pruebas ni haber denunciado antes, aseguró que “no es lo mismo juzgar desde afuera que vivir bajo una profunda asimetría de poder”.

¿Qué ha denunciado Rodríguez?

Rodríguez ha destapado presuntos hechos irregulares durante el gobierno anterior, tales como el traslado de recursos del Fondo de Adaptación a la UNGRD, el llamado 'Pacto de Valledupar' y otra serie de supuestos hechos.

¿Gustavo Petro tendría responsabilidad en el presunto pacto con exparamilitares en Valledupar?
RELACIONADO

¿Gustavo Petro tendría responsabilidad en el presunto pacto con exparamilitares en Valledupar?

Puntualmente sobre el expresidente Petro, la exdirectora sostuvo que él la habría amenazado: “Me decía que nadie me creería y que estaba vigilada. También he denunciado amenazas de cárcel”.

Conocía la concentración de poder que enfrentaba, las posibles consecuencias y el miedo que sentía por mi familia.

Rodríguez dijo que la han amenazado

Frente al señalamiento de no haber denunciado antes, ella dijo que tenía mucho por perder, tales como su trabajo, tranquilidad, familia y su propia vida. Por eso, reiteró que no se arrepiente de la información que ha dado públicamente.

En el comunicado, sostuvo que su salud se deterioró producto de lo que ocurría en el gobierno. “Me quitaron la tranquilidad, me quitaron la paz y me robaron la alegría (…) Me sentí deshumanizada”, enfatizó.

Teniendo en cuenta lo que ha acarreado dar declaraciones, Rodríguez informó que no concederá más entrevistas ni se seguirá pronunciando en medios de comunicación. Sumado a ello, le agradeció al presidente Abelardo de la Espriella por el apoyo que le ha brindado.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Medellín

Autoridades recuperan imagen religiosa avaluada en 45 millones que fue hurtada de un templo en Medellín

Bogotá

Capturan a ladrones que robaron un celular luego de romper un vidrio y amenazar a la víctima en Bogotá

Animales

Sujeto asesinó a disparos a un perrito en Santander: habría sido una venganza contra su vecino

Otras Noticias

PSG

¡Bombazo! Figura del PSG se pierde el resto de la temporada por rotura de ligamento

El atacante y figura del PSG sufrió la lesión durante el partido que su equipo le ganó a Barcelona por la tercera jornada de la Liga de Camepeones de Europa.

Fenómenos naturales

Impactantes imágenes satelitales del supertifón Champi: aseguran que es la tormenta más fuerte del año

Vea los impresionantes videos del monstruoso fenómeno desde el espacio.

Spotify

Fin a los trucos: Spotify pedirá verificación a través de código QR para planes familiares

Dólar

Dólar vuelve a subir en Colombia: así se cotiza HOY miércoles 21 de octubre

Cuidado personal

¿Cómo saber cuándo un procedimiento estético en el rostro es seguro?