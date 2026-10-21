“No me retracto de las denuncias ni las declaraciones”: Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre

Angie Rodríguez, la exdirectora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) y exgerente del Fondo de Adaptación, aseguró en un comunicado que no se retracta de ninguna de las denuncias y declaraciones que ha dado recientemente con relación al Gobierno Petro.

Ante los reparos por no presentar pruebas ni haber denunciado antes, aseguró que “no es lo mismo juzgar desde afuera que vivir bajo una profunda asimetría de poder”.

¿Qué ha denunciado Rodríguez?

Rodríguez ha destapado presuntos hechos irregulares durante el gobierno anterior, tales como el traslado de recursos del Fondo de Adaptación a la UNGRD, el llamado 'Pacto de Valledupar' y otra serie de supuestos hechos.

Puntualmente sobre el expresidente Petro, la exdirectora sostuvo que él la habría amenazado: “Me decía que nadie me creería y que estaba vigilada. También he denunciado amenazas de cárcel”.

Conocía la concentración de poder que enfrentaba, las posibles consecuencias y el miedo que sentía por mi familia.

Rodríguez dijo que la han amenazado

Frente al señalamiento de no haber denunciado antes, ella dijo que tenía mucho por perder, tales como su trabajo, tranquilidad, familia y su propia vida. Por eso, reiteró que no se arrepiente de la información que ha dado públicamente.

En el comunicado, sostuvo que su salud se deterioró producto de lo que ocurría en el gobierno. “Me quitaron la tranquilidad, me quitaron la paz y me robaron la alegría (…) Me sentí deshumanizada”, enfatizó.

Teniendo en cuenta lo que ha acarreado dar declaraciones, Rodríguez informó que no concederá más entrevistas ni se seguirá pronunciando en medios de comunicación. Sumado a ello, le agradeció al presidente Abelardo de la Espriella por el apoyo que le ha brindado.