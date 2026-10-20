Procuraduría investiga a Armando Benedetti y Angie Rodríguez por el ‘Pacto de Valledupar’

En las últimas horas, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Armando Benedetti, exministro del Interior, y Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE).

Se acuerdo con el documento, la investigación tiene como objeto establecer si ambos funcionarios conocieron o participaron en un presunto plan que habría buscado que exjefes paramilitares señalaran a varias figuras políticas de tener vínculos con esas organizaciones crimimales durante la campaña presidencial de 2025.

La entidad busca esclarecer los hechos relacionados con la mesa de diálogo social realizada en Valledupar en octubre de 2025, en el marco de las iniciativas de paz del gobierno del entonces presidente Gustavo Petro.

Los señalamientos por los que investigan a Armando Benedetti y Angie Rodríguez

En la entrevista con Revista Semana, Angie Rodríguez aseguró que recibió instrucciones para organizar encuentros con exjefes paramilitares, con el propósito de que hablaran sobre Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras.

Según su versión, la finalidad habría sido conseguir declaraciones que relacionaran a esas figuras con organizaciones paramilitares en medio de la contienda electoral.

Rodríguez afirmó que participó en la preparación de una reunión con antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre ellos Salvatore Mancuso, alias Macaco, Jorge 40 y El Alemán. También sostuvo que, durante el encuentro, algunos de los asistentes rechazaron la posibilidad de ser utilizados con ese propósito.

De acuerdo con su relato, los exjefes paramilitares estaban dispuestos a avanzar en iniciativas relacionadas con el reconocimiento de responsabilidades, el perdón a las víctimas y la entrega de información sobre fosas comunes, pero no a participar en una estrategia para formular acusaciones contra los políticos mencionados.

La exfuncionaria señaló que, tras informar en Bogotá sobre lo sucedido, recibió cuestionamientos por el desarrollo de la reunión y le indicaron que el objetivo del encuentro era otro. Estas afirmaciones constituyen el origen de la actuación disciplinaria, pero deberán ser verificadas durante el proceso.

¿Qué pasó en el ‘Pacto de Valledupar'?

La investigación se relaciona con la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025, mediante la cual se designaron gestores de paz a antiguos miembros de las AUC y se estableció un comité técnico para el cierre de la mesa de diálogo social con esos exintegrantes.

Según el auto, Benedetti y Rodríguez hacían parte de la estructura institucional vinculada a ese proceso, en sus condiciones de ministro del Interior y directora del DAPRE, respectivamente.

El proceso deberá determinar si las reuniones respondieron a los objetivos de los diálogos sociales o si, como afirmó Rodríguez, existió un propósito político distinto. Por ahora, la autoridad disciplinaria ordenó recaudar las pruebas necesarias para esclarecer los señalamientos.