Armando Benedetti: "Me dejé llevar por el trago" en respuesta al escándalo

Continúa la crisis en el Gobierno por cuenta del escándalo en el que están involucrados la exjefe de gabinete, Laura Sarabia, y el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Este último se refirió al caso con una nueva publicación en su cuenta de Twitter.

"Rabia y trago": Armando Benedetti habla de su reacción al escándalo

Benedetti manifestó haber sido “fundamental” en el proyecto político del ahora presidente Gustavo Petro, no obstante, confesó que no estuvo satisfecho “con lo que le correspondió políticamente”.

“He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago”, señaló el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti.

Horas antes se había pronunciado por los audios publicados en Semana, advirtiendo que todo se trataba de una campaña de desprestigio, sugiriendo también que esta tendría el objetivo de desmentir futuras revelaciones.

“Es claro que hay una campaña para desprestigiarme en mi integridad personal con el objetivo de descalificarme de futuras cosas que pueda decir”, escribió en Twitter, pero este fue eliminado al publicar el trino en el que confesó haberse ‘dejado llevar por el trago.

Explosivos audios de Armando Benedetti

Respecto a los audios publicados por Semana, en los que se le escucha decir, entre otras cosas, que los dineros que ingresaron a la campaña del presidente Gustavo Petro no provenían de “emprendedores”, aseguró que fueron manipulados.

“Los audios de revista Semana han sido manipulados. Pido excusas al presidente Gustavo Petro y a Laura Sarabia por la agresión y el ataque malintencionado que no viene de mi parte”, puntualizó.

Laura Sarabia salió a defenderse

Por su parte, la exjefe de gabinete, Laura Sarabia, emitió un comunicado publicado por su abogado, en el que este asegura que ella acudirá a todos los llamados de la justicia.

En el documento firmado por Jorge Mario Gómez Restrepo se lee que Armando Benedetti la habría sometido a una serie de ataques, de los cuales se defenderá.

“(Laura Sarabia) se defenderá de los ataques indignantes y humillantes a los cuales fue sometida en su condición como mujer desde tiempo atrás por Armando Benedetti”.

Agregó que desde que Sarabia renunció a su cargo como jefe de gabinete del presidente Petro “existían acciones malintencionadas reveladas por una persona que buscaba hacerle daño a un Gobierno que se comprometió con el cambio”.