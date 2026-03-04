Feminicidio en Barranquilla: hombre habría asesinado y abandonado el cuerpo de su pareja dentro de un taxi

En Barranquilla están investigando el presunto feminicidio de Evilena Ortiz, el cual habría sido perpetrado por su pareja sentimental.

De acuerdo con la investigación, el hecho habría sucedido al interior de un taxi de placas WGV714, conducido por el hombre señalado de asesinar a la mujer de 42 años.

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El cuerpo de Ortiz apareció en un parqueadero del barrio Simón Bolívar, horas después de que se reportara su desaparición el pasado miércoles 1 de abril.

Lo que se sabe del feminicidio

La última vez que se supo algo de la pareja fue en la noche de ese miércoles, cuando se le vio a ella vistiendo un vestido blanco y movilizándose junto a su presunto agresor en el taxi.

Sin embargo, la familia de Evilena tenía sospechas sobre la responsabilidad de su pareja en su desaparición, pues sabían que ella venía siendo víctima de amenazas y agresiones por parte del hombre.

Edgar Narváez Solarte, subcomandante (e) Policía de Barranquilla, confirmó que el cuerpo de la mujer fue hallado envuelto en bolsas de basura al interior del taxi abandonado, el mismo en el que fue vista por última vez.

Según el reporte, el cadáver presentaba heridas con arma blanca en el rostro y el cuello.

Autoridades buscan al presunto feminicida

Ahora, las autoridades buscan a la pareja de la víctima, señalado como principal sospechoso del crimen.

Al parecer, el hombre se dio a la fuga luego de cometer el crimen y hasta el momento no ha sido ubicado. Unidades del CTI analizan las cámaras de seguridad del sector en el que fue abandonado el vehículo, para determinar la ruta de escape del agresor.

Finalmente, según registros de las autoridades, el presunto feminicida cuenta con antecedentes judiciales por falsedad en documento público.