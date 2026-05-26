Feminicidio en Manizales: hombre habría asesinado a su expareja y luego escapó

Brenda Mejía Ocampo, de 30 años, fue víctima de feminicidio en el interior de una vivienda del barrio Galán, en Manizales.

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El crimen, cometido con arma blanca, habría ocurrido el pasado domingo 24 de mayo, pero solo hasta la tarde del lunes el principal sospechoso, su expareja sentimental, llamó a las autoridades para informar del hecho y posteriormente huyó hacia el Valle del Cauca.

Antecedentes de violencia y captura previa

El presunto agresor, un hombre de 31 años, ya tenía denuncias por violencia intrafamiliar agravada contra la víctima, a quien maltrataba de manera constante. Incluso había sido capturado el pasado 30 de abril, pero quedó en libertad debido a la ausencia de una denuncia formal por parte de Brenda Mejía.

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Intensifican búsqueda del sospechoso

Tras confesar el crimen vía telefónica, el sujeto escapó y es buscado por las autoridades en el Valle del Cauca. La Policía y la Fiscalía han desplegado operativos para dar con su paradero, mientras el caso genera indignación y revive el debate sobre la protección efectiva a las mujeres víctimas de violencia en el país.