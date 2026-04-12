Capturan a presunto feminicida en medio de una riña en Bogotá: lo venían buscando desde diciembre

La Policía capturó en las últimas horas a un hombre que presuntamente cometió un feminicidio en Bogotá. Le venían siguiendo el rastro desde diciembre de 2025 y una pelea terminó delatándolo.

Las autoridades recibieron el reporte de que en la localidad de Kennedy estaba ocurriendo una riña. Acto seguido, llegaron al lugar y, al momento de verificar los documentos de identidad, se llevaron la sorpresa.

Feminicidio se dio a finales de diciembre

Uno de los implicados tenía una orden vigente desde hace cuatro meses, más específicamente por el feminicidio del 28 de diciembre. Aquel día, la Policía encontró su cuerpo adentro de una casa en el barrio Villa de la Torre.

De acuerdo con el reporte oficial, tenía varias heridas. Las sospechas se centraron en este hombre. Tras la captura, un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Casos de feminicidio en 2025

A partir de las cifras de la Secretaría de la Mujer y la Fiscalía, se conoció que, en lo corrido de 2025, se presentaron 20 feminicidios en Bogotá, dos casos menos que el año anterior.

Estos crímenes ocurrieron en las localidades de San Cristóbal, Barrios Unidos, Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy principalmente (el 80 % se dio aquí). Además, los meses más preocupantes fueron mayo, julio y noviembre.

Ahora bien, hubo 3.110 riesgos de feminicidios: 1.380 en extremo, 586 en grave, 812 en moderado y el 332 restante en variable. A nivel geográfico, cinco de cada 10 valoraciones se dieron en Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa, Suba y San Cristóbal.

Con respecto a las acciones impulsadas por las autoridades, la Secretaría de la Mujer precisó que 233.294 de las 389.672 atenciones fueron por violencia. Además, 142.688 mujeres recibieron los servicios que proporciona la entidad (un 3 % más que en 2024).