Balance positivo en Semana Santa: accidentes de tránsito se redujeron en un 57%

Con el fin de la Semana Santa, el Ministerio de Transporte presentó el balance de movilidad durante la semana mayor.

Así fue la movilidad durante Semana Santa

En total, se movilizaron 9.3 millones de vehículos por todo el territorio nacional y hubo una reducción en los índices de siniestralidad en comparación con el año anterior. Las vías más transitadas fueron: Autopista Conexión Pacífico 2, Autopista Conexión Pacífico 3, el tramo que conecta a Villavicencio con Yopal, IP Accesos Norte Fase I y la ruta Cambao – Manizales.

Adicionalmente, las terminales en donde hubo alta presencia de pasajeros fueron Salitre en Bogotá, Medellín Central, Cali, Pereira y Bogotá Norte. En total, se registró el flujo de 3.3 millones de usuarios.

Con lo que respecta a la movilidad aérea, hubo 2.600 millones de pasajeros, entre los cuales el 80% se desplazó a destinos nacionales. Bogotá, Rionegro, Cartagena, Cali y Barranquilla fueron las ciudades donde más afluencia de personas hubo en los aeropuertos.

Le puede interesar: Pilas: estas son las estaciones de TransMilenio de la Caracas que cerrarán

Según las cifras del Ministerio, se presentó una disminución del 57% en los accidentes, lo cual conllevó también a la caída de muertos (-30%) y lesionados (-50%). Este panorama responde a las campañas de concientización y la preparación de las entidades para afrontar estos hechos.

Durante toda la semana, la Superintendencia de Transporte hizo control y monitoreo en 21 aeropuertos, 17 peajes, 27 terminales terrestres, cinco estaciones de cable y siete cuerpos de agua. De igual forma, las autoridades llevaron a cabo 51 operativos.

Las infracciones que se presentaron en gran medida fueron: transitar por sitios prohibidos, no detenerse en un semáforo con luz roja, conducir sobre la berma, realizar maniobras peligrosas, no portar el caso de seguridad, estacionarse en sitios no permitidos y bloquear intersecciones.

Teniendo en cuenta estos datos, el ministro William Camargo señaló que la coordinación de los diferentes organismos de tránsito permitió la reducción de la siniestralidad. Adicionalmente, las herramientas tecnológicas ayudaron que la respuesta de las autoridades fuera más rápida.

Entre los dispositivos empleados, se destaca la aplicación de Registro de Condiciones de Riesgo en los Posibles Desplazamientos (Record), la cual nació hace tan solo algunas semanas. Hasta el momento, se han recibido más de tres mil denuncias, principalmente ocurridas en Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca. Las autoridades ya han logrado analizar 2.745 denuncias.

Le puede interesar: Así funciona 'Record', la herramienta para denunciar infracciones de tránsito

¿Cómo usar 'Record'?

En la página www.mintransporte.gov.co está en la ventana de inicio el banner de 'Record'. Al dar clic, se desplegarán los requisitos para subir el material.

Los pasos para acceder a la herramienta son los siguientes: