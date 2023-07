Amores, odios y giros inesperados en la novela de la instalación del Congreso

Como es costumbre, con una amplia logística que conllevan los eventos políticos de alto nivel y largas jornadas de trabajo, se conmemoró otro 20 de julio en el que los protagonistas fueron el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el Congreso de la República.

La tensión y la expectativa política se sintió de comienzo a fin en el ambiente de la instalación del segundo año legislativo. Desde un inicio se pronosticó que la jornada se extendería hasta tarde, esto por cuenta de los tiempos a los que se acostumbró a manejar el presidente, quien era el encargado de instalar la plenaria.

Como si los congresistas lo supieran, o por los menos anticipaban la conocida impuntualidad del mandatario, muy pocos llegaron al legislativo a las 2:00 p.m. que fue la hora de la cita. Los pocos que entraban al Salón Elíptico vestían trajes elegantes e iban en compañía de sus asesores y hasta con familiares, como quien asiste a un evento de Hollywood. Con intenciones de ser vistos por los periodistas y tener un espacio en los medios de comunicación.

Y así fue, la esperada instalación tuvo un retraso de más de dos horas que ya no sorprendía a ninguno de los asistentes.

El 'lobby' que no puede faltar

Mientras esperaban la aparición del presidente Gustavo Petro, el ‘lobby’ y las conversaciones de pasillo no faltaron. Todas se concentraban en un tema: la elección de las mesas directivas de Senado y Cámara de Representantes, una puja nunca antes vista y que acaparaba el interés, especialmente en las presidencias. Por primera vez, los partidos no habían llegado a consensos para definir quiénes iban a ocupar esas dignidades.

La dirección de la Cámara estaba más clara. Desde el Gobierno y gran parte de los integrantes del Partido Liberal, apoyaban al representante Andrés Calle, sin embargo, en los rumores también surgía el nombre del representante Julián Peinado. Los congresistas estaban a la expectativa de la llegada de los dos liberales al recinto, todo bajo un sol que iluminó la jornada.

Pasadas las 3:00 p.m. apareció, con aires triunfalistas, el representante Peinado, luciendo un traje azul noche y una corbata roja que lo ratificaban como liberal. Estaba confiando de lograr su objetivo después de haber presumido una foto con el expresidente y máximo líder liberal César Gaviria, sin embargo, al hablar trató de ser precavido y aseguró que su aspiración se iba a fortalecer con el paso de la tarde, decía que “cada hora contaba”.

Luego, llegó Calle. En comparación su entrada no fue tan notoria debido a que la mayoría de congresistas ya estaban en el Salón Elíptico a la espera de la instalación del acto formal, eso sí, desde un comienzo ya posaba en fotos con sus colegas que lo saludaban como si hubiera sido electo.

En el caso de Senado fue igual, los congresistas que aspiraban a la Presidencia del partido Alianza Verde como Angélica Lozano, Inti Asprilla e Iván Name arribaron mucho tiempo después, pasadas las 4:00 p.m., que fue la segunda citación convocada por las directivas del Congreso.

Aunque la ausencia de Lozano ya había generado especulaciones, se conoció que la virtual ganadora estaba a muy pocas cuadras del legislativo, en el Hotel Ópera, reunida con las directivas de su partido y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, concretando los apoyos que al final de la jornada dieron una sorpresa.

La esperada entrada del presidente Gustavo Petro

Pasadas las 4:30 p.m., dos horas después de lo habitual, la organización y formación de la Guardia Presidencial, entre las plazas de Armas y Núñez, anticipaban la pronta llegada del presidente, quien se regresaba de San Andrés después de haber participado en el desfile militar en el Archipiélago. Escoltado por una comitiva de legisladores y la vicepresidenta Francia Márquez a su derecha, recorrió el trayecto hasta el Congreso, nuevamente sobre el asfalto, sin la tradicional alfombra roja que engalana este tipo de actos.

Por fin el mandatario colombiano se hizo presente en el Capitolio para dar su primer discurso ante el pleno desde que asumió la Presidencia. Como era de esperarse, los congresistas de Gobierno aplaudieron el ingreso y los de oposición hicieron cuenta como que no estaba ocurriendo nada, se quedaron sentados y algunos muy concentrados en su celular. Incluso algunas curules tenían fotos de uniformados asesinados en el último año recriminándole la falta de acciones ante los problemas de orden público.

Le puede interesar: Temas clave del primer discurso del presidente Gustavo Petro en la instalación del Congreso

Después de los saludos y abrazos, el jefe de Estado tomó su puesto en el atril para la esperada intervención. Balance de su gestión, medioambiente, seguridad y acuerdo de paz fueron algunos de los temas que trató, pero sobre las reformas no se escuchó casi nada. Ni mensaje de urgencia, ni de retiro, ni nada. Lo que sí anunció es otro proyecto para la lista: la ley minera.

El presidente se extendió por más de una hora y media y poco a poco sus palabras se perdían en las conversaciones, los chats, o las molestias de algunos congresistas que expresaban su descontento con los puntos que exponía Petro en su discurso. Se escucharon murmullos, alegatos e incluso hubo interrupciones.

Finalmente, con la frase "el Congreso de la República queda entonces instalado", el mandatario se dispuso, con una bebida a su lado, a escuchar atentamente a las réplicas de la oposición que estuvieron a cargo de los congresistas María Fernanda Cabal, David Carvalho, David Luna, Marelen Castillo y Erika Sánchez.

Una vez terminado, el presidente salió del recinto escoltado por su comitiva rumbo al Palacio Presidencial.

La disputa en Cámara y Senado por las presidencias

Mientras esto transcurría, volvía a agitarse el panorama político para las elecciones de las mesas directivas de Senado y Cámara. Finalizó el acto de instalación y senadores y representantes se dividieron, era el momento decisivo.

Nuevamente se intensificó el 'lobby' político. En el caso puntual de Senado, mientras Inti Asprilla contaba votos con otros congresistas a las afueras del recinto, Angélica Lozano estaba acompañada de su esposa y alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a quien muchos les sorprendió y hasta molestó su asistencia en la plenaria.

Todo parecía despejarse para Lozano, esto teniendo en cuenta que Asprilla decidió retirar su postulación demostrando decepción por el apoyo que no recibió del Gobierno. Lo que no se esperaba era la auto-postulación de Iván Name, quien argumentó experiencia y aprecio de los legisladores para ocupar el cargo.

Con esto, los movimientos y cálculos políticos se quedaron en el olvido. 54 votos le dieron la presidencia al senador Name, y Angélica perdió por apenas cuatro votos de diferencia.

Los senadores de oposición celebraron tener a una persona en la Presidencia lo más alejada a los intereses del Gobierno. Paralelamente a los vítores, el ministro Velasco, haciendo notoria lo que fue una derrota, salió del Congreso sin esperar a la toma del juramento de Name.

Por otro lado, la definición de la Presidencia de la Cámara estuvo más despejada. Previo a la votación, el representante Peinado hizo público que el Gobierno no estaba permitiendo su elección ni su participación en la decisión.

Con 179 votos, Calle fue electo como presidente de la Cámara. Recibió la designación de la mano del representante David Racero, quien le reiteró que como bancada de Gobierno contaban con su apoyo.

Puede ser de interés: Suspenso y retrasos: así fue la Instalación del segundo periodo del Congreso de la República

Tras de más de siete horas, con emociones de alegría, tristeza, sorpresa y resignación, finalizó la jornada. Todas esas reacciones fueron un abre bocas de lo que será el año legislativo en el que el Gobierno buscará impulsar sus principales reformas y proyectos.