Grupos al margen de la ley intentaron tomarse el Palacio Municipal de Playa Belén

Los actos de violencia en Colombia no paran. En esta oportunidad se presentó un acto de violencia en medio de las festividades en la Playa Belén, Norte de Santander, luego de que un grupo al margen de la ley intentaran apoderarse del Palacio Municipal, generando todo tipo de preocupación en los habitantes.

Los hechos se presentaron en la mañana de este domingo 4 junio, generando temor en todos los ciudadanos, quienes se intentaron resguardar hasta en la inglesa del municipio para salvar sus vidas y no fueran afectados por la balacera que se presentaba en uno de los lugares más transcurrido en el Norte de Santander.

“Estamos a expensas de los grupos armados, hay un mensaje de paz del Gobierno Nacional, pero queremos ver acciones, queremos ver resultados, queremos que los alcaldes también nos tengan en cuenta. Eso que sucedió ayer es miserable porque realmente fue contra los más necesitados, contra los más pobres”, aseguró Ider Álvarez, alcalde de Playa Belén y que fue víctima del atentado terrorista.

Todo parece indicar que los hechos de violencia se presentaron por la presencia del mandatario en el municipio, el cual se salvó del ataque porque salió por la ventaja y pudo llegar a la estación de la Policía.

“No hay garantías de no repetición, quién nos garantiza a nosotros la seguridad, trate de ir a la Playa de Belén ayer y miré cómo me sacaron a punta de ráfagas de fusil. Me tocó salir a altas horas de la noche custodiado por una tanqueta de la policía”, aseguró el mandatario local.

El mandatario es uno de los alcaldes en zonas de conflicto que han sido obligados por los grupos al margen de la ley a despachar fuera del municipio debido a las reiteradas amenazas y ataques en su contra.