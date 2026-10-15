Ataque con drones en Palermo dejó a dos uniformados heridos: ofrecen recompensa

Las autoridades informaron que este jueves 15 de octubre se presentó un ataque en el municipio de Palermo, Huila.

Una vivienda, la estación de Policía y el palacio de justicia se vieron afectados por tres drones cargados con explosivos. Dos uniformados resultaron heridos y fueron llevados a centros asistenciales en Neiva.

Recompensa por los responsables

Tras esto, se llevó a cabo un consejo de seguridad en el que las autoridades anunciaron el decreto con la prohibición del vuelo de drones no autorizados en el casco urbano.

Además, se dispuso de una recompensa de 10 a 15 salarios mínimos para quien brinde información con la que se pueda ubicar y capturar a los responsables. Por su parte, el Ejército y la Policía implementan un plan candado.

¿Qué grupos armados delinquen en Palermo?

Se debe recordar que el 26 de julio de 2026, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 016 en Palermo, Aipe, Neiva, Santa María y Teruel; por causa de la presencia de los grupos armados.

En esta zona ha habido peligro por la expansión del Frente Ismael Ruiz y la Compañía Móvil Julián González, estructuras vinculadas al Bloque Central Isaías Pardo del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

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Los grupos han buscado el control de los corredores presentes en la Cordillera Central, los cuales son una conexión clave de Huila con el sur del Tolima y el Cauca. El propósito es transportar droga y armas a lo largo de este punto territorial.

Palermo ha sido uno de los municipios más afectados. Solamente teniendo en cuenta el 2025, el índice de asesinatos cometidos por las estructuras fue preocupante.

En aras de mantener el control del territorio, las disidencias están imponiendo normas, restricciones de movilidad y demás prohibiciones. Además, amenazan a la población y atacan a la fuerza pública por medio del uso de drones adecuados con elementos explosivos.