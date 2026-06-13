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Atentado con tatucos contra base militar en Toledo, Norte de Santander

El Ejército Nacional confirmó que no se registran afectaciones al personal militar.

Noticias RCN

junio 13 de 2026
08:11 a. m.
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En la madrugada de este sábado, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 13 fueron atacadas con artefactos explosivos lanzados desde un vehículo tipo volqueta contra la base militar ubicada en Toledo, Norte de Santander.

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De acuerdo con el reporte oficial, los proyectiles tipo tatucos habrían sido disparados desde el sector de Labateca, en lo que preliminarmente se atribuye al Grupo Armado Organizado ELN, como retaliación a las operaciones militares que se adelantan en la zona.

Expertos antiexplosivos verifican terreno tras ataque en Toledo

El Ejército Nacional confirmó que no se registran afectaciones al personal militar y que aeronaves de la Fuerza Aérea brindan apoyo y seguridad a las tropas desplegadas en el área.

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Expertos antiexplosivos verifican el terreno para descartar la presencia de otros artefactos que puedan representar un riesgo para la población civil.

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