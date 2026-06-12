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Liberan al ingeniero Nadin Ortiz tras estar secuestrado por 50 días en Norte de Santander

Sin embargo, su hermano, quien fue secuestrado el mismo día, sigue en poder de los grupos armados.

Noticias RCN

junio 12 de 2026
05:24 p. m.
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Tras 50 días de cautiverio en Ocaña, el empresario e ingeniero Nadin Ortiz Soto fue liberado en zona rural en las últimas horas.

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Si bien esta noticia parece ser positiva, lo cierto es que la alegría es parcial. Resulta que John Ortiz, su hermano, está secuestrado junto a otras cuatro personas en la región del Catatumbo.

El secuestro se presentó el pasado 21 de abril, cuando los hermanos Ortiz se movilizaban por el casco urbano de Ocaña, a pocos metros del batallón municipal y de la Universidad Francisco de Paula Santander.

¿Cómo ocurrió el secuestro?

Ambos se encontraban inspeccionando las obras en las zonas aledañas a la institución universitaria. Nadin es el ingeniero a cargo de la construcción y, junto a su hermano, fueron llevados hacia la vía que conduce a San Calixto.

La liberación se produjo cuando Nadin fue entregado a una comisión humanitaria que coordinó su rescate en zona rural de la provincia.

Piden la liberación del hermano

Las autoridades municipales confirmaron que al menos cinco personas continúan en cautiverio en manos de los grupos armados. La comunidad local y familias de las víctimas han intensificado sus peticiones para que los dejen en libertad.

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“Con mucha alegría recibimos la liberación del ingeniero y empresario ocañero Nadín; pero estamos esperando la liberación de su hermano John, que en estos momentos continúa privado de la libertad”, sostuvo Fredy Arengas, defensor de derechos humanos.

La violencia en el Catatumbo ha estado presente desde hace años. En marzo, la Defensoría volvió a alertar por la disputa de los grupos armados que comenzó en enero de 2025.

Los reportes indican que las afectaciones se han presentado mayormente en Ocaña, Ábrego, Río de Oro y González. El ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc han estado en combate buscando el control de los corredores del narcotráfico.

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