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Colombia

Capturan a tres personas por presunto abuso de menores en Cali y Jamundí

Las autoridades entregaron detalles de los operativos.

Prisionero.
Foto: diseñada por Magnific.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 15 de 2026
10:03 p. m.
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La Policía informó sobre la captura de tres hombres señalados de cometer presuntos delitos sexuales contra menores de 6, 9 y 13 años en hechos ocurridos en Cali y Jamundí en los últimos dos años.

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Los procedimientos fueron realizados en distintos sectores y permitieron hacer efectivas órdenes judiciales contra los tres investigados. Según la información entregada por las autoridades, entre los detenidos hay personas que tenían cercanía con las víctimas, ya fuera por vínculos familiares o por vivir en su entorno.

¿Cómo fueron las capturas?

Uno de los casos corresponde a un hombre de 56 años, quien fue ubicado en una vía pública del barrio Poblado II, Cali. La investigación señala que los hechos contra una menor de nueve años habrían ocurrido entre octubre y noviembre de 2024.

De acuerdo con las autoridades, el hombre habría utilizado su condición de vecino para acercarse a la vivienda de la menor y ganarse su confianza mediante regalos y alimentos. Posteriormente, presuntamente habría realizado actos de carácter sexual.

Otro de los procedimientos tuvo lugar en el barrio Julio Rincón, también en Cali. Allí fue detenido un ciudadano extranjero, residente en Colombia desde hace ocho años, investigado por presuntos abusos sexuales contra un sobrino de seis años, ocurridos en diciembre de 2025.

Detalles de los señalados crímenes

Según la investigación, las agresiones se habrían presentado en varias ocasiones y el señalado habría ejercido amenazas contra familiares para evitar que el caso fuera denunciado.

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La tercera captura se produjo en el corregimiento de Quinamayo, en el municipio de Jamundí. En ese lugar fue ubicado un hombre investigado por hechos que habrían afectado la integridad física y la libertad sexual de una adolescente de 13 años en octubre de 2025.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía, entidad que adelanta el proceso correspondiente por los delitos señalados en las órdenes judiciales, entre ellos acto sexual con menor de 14 años, acceso carnal violento con circunstancias de agravación punitiva y acto sexual violento.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.

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