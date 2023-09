Autoridades alertan crisis migratoria en Antioquia: solo en Turbo se registran 3.000 personas

La crisis humanitaria sigue siendo persistente en el territorio nacional, en este caso continúa siendo crítica en Antioquia. Solo en Turbo hay cerca de 3.000 migrantes intentando seguir su camino por las diferentes vías del territorio nacional. La cifra aumenta a cerca de 5.000 contando a los migrantes que están en Necoclí, Chigorodó y Apartadó.

Las cifras fueron conocidas después de la comisión que lideró la Gobernación de Antioquia junto a otras entidades como la Procuraduría General.

“Represados en todo Urabá hay una cifra mayor a 5.000 migrantes”, aseguró el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.

Los migrantes no tienen otro lugar en donde quedarse, solo en la playa o en placas deportivas, la mayoría de ellos buscando como ganar dinero para poder continuar con su camino, uno de los destinos es llegar a Estados Unidos.

“Empezamos a vender este tipo de dulces y así ya poco a poco fuimos evolucionando y ya tengo por poquito más surtido el negocio, si así se puede llamar, que esto me ayuda para poder subsistir y conseguir la comida diaria porque no he tenido ayuda de nadie, solamente de la misma comunidad y de los mismos venezolanos”, expresó Fernando Antonio, vendedor ambulante.

Procuraduría hace un llamado por situación migratoria

La Procuraduría anunció la posible apertura de investigaciones disciplinarias por la baja atención que se le ha hecho a esa crisis.

“Venimos alertando desde la Procuraduría con un informe en enero, otro en junio y no vemos resultados. Por lo cual esto nos hace evaluar si es necesaria realizar la apertura de investigaciones disciplinarias”, Javier Sarmiento, procurador delegado para los Derechos Humanos.

Según el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, solo en agosto cruzaron la selva 79.455 personas, de ellas el 22 % no tenían más de 18 años.