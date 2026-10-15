Deslizamiento en Buenavista deja aisladas a varias veredas y pone en riesgo a más de 200 familias en Villavicencio

Un gigantesco deslizamiento de tierra en la vía que conecta la vereda Buenavista con otros sectores rurales de Villavicencio mantiene en alerta a la comunidad del corregimiento 2, donde al menos 200 familias enfrentan dificultades de movilidad y el riesgo de quedar completamente incomunicadas.

La emergencia se registra en el corredor que comunica a Buenavista con las veredas Samaria, El Carmen y otros sectores rurales. En el lugar, una parte de la montaña se desprendió y arrasó con el material que sostenía la carretera, dejando una placa huella prácticamente suspendida en el aire y dificultando el tránsito de vehículos.

Actualmente, los habitantes solo pueden cruzar la zona caminando y exponiendo su integridad, mientras que la única ruta alterna se encuentra en malas condiciones y solo permite el paso limitado de vehículos con tracción 4x4.

Estudiantes y familias, entre los más afectados

La situación ha impactado especialmente a los estudiantes de la región. De acuerdo con los habitantes, los niños de la vereda El Carmen deben desplazarse hasta Buenavista para asistir al único colegio que atiende a las 14 veredas que conforman el corregimiento 2.

La interrupción de la movilidad también ha dejado sin transporte público a la comunidad, complicando el acceso a servicios básicos y las actividades cotidianas de cientos de personas.

Los habitantes hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional, a la Alcaldía de Villavicencio y a las entidades competentes para que atiendan la emergencia y eviten que el deslizamiento termine por destruir por completo la vía.

Turismo rural y viviendas, en riesgo por el derrumbe

Además de afectar la movilidad, la emergencia golpea uno de los principales corredores de turismo de naturaleza de la capital del Meta. En esta zona se desarrollan actividades como senderismo, avistamiento de aves, hospedajes rurales y experiencias ecoturísticas que constituyen la principal fuente de ingresos para numerosas familias.

Algunos emprendimientos ya reportan pérdidas debido a las dificultades de acceso. Incluso, habitantes cercanos al derrumbe aseguraron haber abandonado temporalmente sus viviendas ante el temor de nuevos movimientos de tierra.

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Según las autoridades ambientales, una de las posibles causas del deslizamiento estaría relacionada con el manejo inadecuado de aguas en el sector. Como medida preventiva, dos familias que residían cerca de la zona afectada tuvieron que evacuar sus hogares.

Desde la administración municipal informaron que ya iniciaron los estudios técnicos para definir las obras de contención necesarias y avanzar en la construcción de una vía alterna que permita restablecer la conexión entre Buenavista y las demás veredas afectadas. Mientras tanto, la comunidad sigue a la espera de soluciones urgentes que garanticen la movilidad y la seguridad de los habitantes del área rural de Villavicencio.