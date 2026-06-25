Bancada del Pacto Histórico se declara en oposición firme al gobierno de Abelardo de la Espriella

Tras conocer el resultado oficial de las elecciones presidenciales, avalado por el escrutinio de los jueces y el Consejo Nacional Electoral, Abelardo de la Espriella se convirtió en el presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030.

Por su parte, Iván Cepeda y su fórmula, Aida Quilcué, ocuparán las respectivas curules de oposición en Cámara y Senado, como ya lo confirmaron tras reconocer los resultados de las elecciones.

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En consecuencia, la bancada del Pacto Histórico anunció a través de un comunicado su postura de oposición firme al gobierno de Abelardo de la Espriella, que será instalado el próximo 7 de agosto, tras la salida del presidente Gustavo Petro.

Pacto Histórico defenderá las reformas del gobierno Petro

La bancada del partido, conformada por 43 representantes a la Cámara y 26 senadores, la más grande del Congreso, reafirmó su compromiso con las reformas sociales impulsadas por el actual gobierno, así como con la defensa de los intereses de los más de 12 millones de colombianos que votaron por la candidatura de Cepeda.

Asimismo, ratificaron su disposición de llegar a un gran acuerdo nacional enfocado en la defensa de la democracia, la paz, el respeto a la constitución y la apertura de diálogos en favor del país.

Asumimos, al mismo tiempo, el compromiso de defender junto al pueblo cada una de las conquistas alcanzadas frente a cualquier intento de retroceso en materia de derechos, democracia y reformas sociales.

Sobre su postura de oposición, señalaron que esta se mantendrá frente a cualquier iniciativa que busque revertir los avances en materia de reforma agraria, derechos laborales y pensionales, educación pública, paz, libertades y justicia social.

Pacto designa a algunas de sus fichas para tender puentes de diálogo

Finalmente, el Pacto Histórico designó como "compromisarios políticos para el diálogo y la coordinación con las demás bancadas" a algunas de sus fichas en Cámara y Senado.

Para la Cámara, serán Aída Quilque, Gabriel Becerra, Heráclito Landínez, María del Mar Pizarro, Jorge Augusto Palacio, Andrea Camila Vargas, Alejandro Toro, Natalia Moreno y Jaime Santamaría, los encargados de establecer puentes de diálogo y acuerdos con las demás bancadas.

Entretanto, en Senado los designados fueron Carolina Corcho , Agmeth Escaf, Sandra Chindoy, Esmeralda Hernández, Pedro Flórez, Carlos Alberto Benavides y Cristian Gómez.