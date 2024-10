Autoridades en Antioquia buscan a tres menores de edad desaparecidas

Hay preocupación en Antioquia por la desaparición de tres menores de edad en el departamento, en lo que parecen ser casos aislados.

Kendall Stephany Arbeláez, en San Rafael; María de los Ángeles Arenas, en Andes; y Elsy Carupia Pernía, en Dabeiba.

Buscan a las tres menores de edad desaparecidas en Antioquia

María de los Ángeles Arenas, de 12 años, lleva desaparecida cerca de 10 días. Su madre pide a las autoridades que haya más acciones para poder dar con el desfile de su hija.

“Sabe qué es nueve días sin yo poder encontrar a mi hija, sin saber dónde está, sin saber si comió o no comió”, aseguró Érika Medina, madre de la menor.

La niña estaba en compañía de su madre en el parque principal en el municipio de Andes cuando desapareció en extrañas circunstancias, las autoridades territoriales aseguran que la Fiscalía ya ha iniciado investigaciones.

“La Fiscalía, con sus equipos, está adelantando las correspondientes investigaciones con el fin de dar con los responsables y con el paradero de estos menores”, aseguró el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez Guzmán.

Por otro lado, las autoridades del departamento también se encuentran en búsqueda de Kendall Stephany Arbeláez, de 10 años, y quien desapareció el pasado de en San Rafael. Por este caso, la Gobernación ofrece 30 millones de pesos de recompensa por información que permita dar con el desfile de la pequeña de la que no se tiene rastro desde hace 100 días.

Asimismo, también se está buscando a Elsy Carupia Pernía, de 12 años, quien desapareció en Dabeiba el 14 de julio. En este caso ya hay un capturado, pero no hay indicios de dónde pueda estar la menor.

Familia de Madrid pide ayuda para encontrar un menor de 12 años que se habría perdido en Mosquera

Desde el pasado sábado, la familia de Shaira Tatiana Rincón, de 12 años, no tiene noticias de ella desde que salió de su vivienda en Madrid.

Shaira Tatiana Rincón. Foto: Tomada de la emisión de Noticias RCN.

“Estoy buscándola, no la encuentro por ningún lado, nadie me da noticias, nadie me dice nada, no se sabe nada, no se sabe sino que vino para los lados Mosquera. No sabemos dónde está ella, por favor, necesito que me colaboren en la búsqueda de mi hija”, pidió Jason Rincón, padre de la menor.

Según información entregada por una amiga de la menor, Shaira habría tomado, presuntamente, un autobús hacia Mosquera y esa habría sido la última vez en la que la menor era vista.

El padre de la menor asegura que no ha recibido ayuda por parte del conjunto donde viven, quienes no han querido darle acceso a las cámaras de video hasta no tener autorización del gobernador.

Los padres de Shaira piden que cualquier información que tengan respecto a la menor sea comunicada al número 3155537093.