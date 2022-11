"Por mi parte no tendrá respaldo": María Fernanda Cabal sobre su esposo siendo negociador con el ELN

El pasado 17 de noviembre se conoció que el presidente Gustavo Petro designó a José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, como miembro del equipo negociador de paz entre el Gobierno Nacional y el ELN. La decisión sorprendió a varias personas, más aún cuando Lafaurie aceptó el rol, y entre las más atónitas con esto fue la senadora y esposa del empresario, María Fernanda Cabal.

La congresista del Centro Democrático ha sido crítica de Gustavo Petro a lo largo de su carrera política, y es una de las figuras más representativas de la oposición a su Gobierno. Fiel a su estilo, no respalda que su esposo sea negociador con el ELN.

Lea además: Estos son nombres de los delegados del Gobierno que estarán en la mesa de diálogos con el ELN

“Yo no estoy de acuerdo en negociaciones con los 'elenos', yo desde el principio lo dejé claro, sobre todo desde el asesinato de los 22 cadetes, hijos de campesinos por parte de este grupo, no confío en ningún éxito de ninguna negociación”, sostuvo la senadora a RCN Radio.

Añadió también que “si José Félix, como dirigente gremial, quiere asumir esa invitación, que yo le sugeriría que no fuera en calidad de negociador, sino de observador (….) y si su gremio lo respalda, que él lo haga, pero por mi parte no voy a cambiar mi forma de pensar”.

Cabal no apoya a su marido en su rol

Sumado a esto, María Fernanda Cabal indicó que no apoyará a José Félix Lafaurie en su labor como negociador, remarcando que independiente a eso, no cambiará su discurso político en contra de los diálogos de paz y los grupos armados ilegales.

“Es su rol, pero por mi parte no tendrá el respaldo como tal y tampoco voy a moderar el discurso porque yo no puedo cambiar una forma de pensar cuando yo creo y tengo convicciones, yo no mudo de piel”, dijo la congresista.

Adicionalmente, la senadora del Centro Democrático resaltó que “el ELN tiene que darle la cara a sus víctimas, que desde hace mucho están esperando una explicación por todos los actos de violencia que han protagonizado”.