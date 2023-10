Candidatos a Alcaldía de Bogotá reaccionan a reunión entre presidentes de Colombia y China por el metro

Los candidatos a la Alcaldía de Bogotá se pronunciaron a la reunión que tendrá el presidente Gustavo Petro con su homólogo de China el próximo 25 de octubre en ese país.

El mandatario informó en su momento que en la reunión hablará sobre el metro de la capital del país en donde actualmente la primera línea ya está en ejecución y recientemente se abrió la licitación para la construcción de la segunda.

Candidatos a la Alcaldía de Bogotá hablan sobre metro

El candidato por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, manifestó que él modificaría un tramo de la primera línea del metro si se llega a un acuerdo con el territorio chino, sino es así, continuará con el proyecto como está contratado.

“Si el Gobierno chino accede a intermediar entre el consultor, la alcaldesa de Bogotá y el presidente para que la Caracas tenga metro subterráneo, pues tendríamos que echar a andar el metro subterráneo solamente en ese trayecto mientras continúa la obra del patio taller y la obra del metro elevado hasta la primera con Caracas”, explicó Bolívar.

Y reiteró el candidato del Pacto: “Si no da como resultado que se pueda modificar ese contrato, pues no hay problema, vamos con el metro elevado, lo he dicho muchas veces, el 1 de enero tendremos el cronograma del metro elevado como no lo entreguen”.

Por su parte, el candidato Rodrigo Lara manifestó que habrá que esperar que se concluye de la reunión, pero reiteró que el metro debe ser una prioridad.

“Necesito que la gente llegue de su casa en Bosa, Suba, en Kennedy en 20 o 30 minutos a trabajar, para eso necesitamos metro, la primera línea, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. No más alimentadores que nunca pasan a los que vamos a auditar, vamos a ver que trae el presidente del viaje a China. Necesitamos grandes inversiones”, afirmó Lara.

Por su parte, el candidato Diego Molano afirmó que se debe continuar con la contratación ya pactada de la primera línea.

“Que revisión ni que nada, el metro de Bogotá se hace porque se hace elevado, hoy ese metro está contratado y una familia de Bosa de demora dos horas para llegar de su localidad a la 72 con Caracas, con el metro solo serán 26 minutos ¿Les vamos a negar esa calidad de vida a los bogotanos?”, afirmó Molano.

Y explicó el exministro sobre la segunda línea: “Si el presidente quiere un metro subterráneo, continuaremos con la contratación de la línea número dos que es subterránea y beneficia a los ciudadanos de Engativá y Suba”.

Por su parte, Jorge Luis Vargas afirmó: “Al paso que vamos el Gobierno de Petro nos va a dejar sin el metro, pero sin con el Tren de Aragua y todos sus delincuentes. Como alcalde vamos a dejar la línea elevada que ya tiene un 25 % de avance y continuar con la segunda línea que hoy salió a licitación”.

Y el candidato Carlos Fernando Galán explicó: “El futuro de la primera línea del metro de Bogotá no lo define el presidente de la República con el de China en una reunión que tendrán la semana entrante, ese proyecto tiene un contrato firmado y que va en ejecución y que vamos a defender”.

Abren licitación de segunda línea del metro

Este jueves 19 de octubre la Alcaldía de Bogotá, en cabeza de la alcaldesa Claudia López, abrió la licitación para la construcción, operación y mantenimiento de la segunda línea del metro subterránea que llegará hasta Suba y Engativá.

“Con las manos limpias y la frente en alto”, afirmó la alcaldesa, quien explicó que con la segunda línea se espera reducir el tiempo en la salida de Suba a 20 minutos por trayecto.