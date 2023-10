Petro propondrá al próximo alcalde de Bogotá hacer metro subterráneo en la avenida Caracas

En medio del acto ‘Gobierno con el Pueblo’ en Suba, el presidente Gustavo Petro nuevamente volvió a pronunciarse sobre el metro de Bogotá.

Metro subterráneo en la Caracas

El mandatario colombiano aseguró que le hará la propuesta al próximo alcalde de Bogotá de hacer subterránea la parte de la Caracas de la primera línea del metro de la capital.

“Nosotros queremos proponerle a la ciudad de Bogotá lo mismo que le propusimos a la alcaldesa y ella no dijo que no en su momento, que es con los estudios de metro elevado que todavía no llegan, se hace desde el occidente en donde está el parque de Trenes, pasa hacia el centro, y antes de llegar al centro en donde se complica la ciudad, más o menos en la carrera 50, nosotros retomamos los estudios de metro subterráneo”, afirmó Petro.

Y continuó explicando el mandatario: “Se viene por la Caracas o la 13 y piensa ya devolverse hacia occidente, que es la propuesta que siempre se ha hecho para vincular a Suba con el metro. Pagamos todo, pagamos todo el trayecto subterráneo”.

Petro también aseguró que, pese a no estar de acuerdo, no ha impedido que se haga el metro elevado que quedó contratado con el exalcalde Enrique Peñalosa.

“El relato consiste en que el Gobierno Nacional ha impedido que avance el metro elevado de Bogotá, y yo no he firmado nada que lo detenga, todo lo que hemos firmado es para que lo hagan (…) nada del Gobierno Nacional ha consistido en tratar de frenar el proyecto de Peñalosa”, explicó el presidente.

Protección reserva Van der Hammen

El mandatario colombiano también aseguró que su Gobierno no permitirá que se construya en la reserva Tomás Van der Hammen afectando así el medio ambiente de la capital.

“Para Bogotá, y sobre todo para Suba, la Reserva Tomás Van der Hammen es prioritaria y hay que defenderla, la nación debe poner su manto protector, nunca lo hizo, los Gobiernos anteriores querían la urbanización de la reserva. Tenemos un tiempo apenas para hacerlo, debe proteger definitivamente la reserva”, explicó Petro.