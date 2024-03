Capturado alias 'Pedrito', cabecilla de 'Los Satanás' y uno de los más buscados en Bogotá

En las últimas horas se dio la captura de una de las personas más buscadas en Bogotá, se trató de un cabecilla de la banda 'Los Satanás'.

Mediante un operativo articulado entre Fiscalía y Sijín, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos; fue capturado Aderbiss Segundo Pirela, conocido por sus alias de 'Maracucho' y señalado de ser uno de los líderes de la peligrosa banda delincuencial.

Pirela es investigado por los delitos de homicidio, tráfico de estupefacientes y extorsión. Su captura se dio en suelo estadounidense, concretamente en New Braunfels, Texas.

Yesterday HSI San Antonio, HSI Bogota, fed, state & local partners arrested one of Colombia’s National Police ‘Most Wanted’ in New Braunfels for homicide, drug trafficking & extortion in Colombia. #HSIBogota #USBP #SAPD #NewBraunfelsPolice #TxDPS #ICEERO #ColombianNationalPolice pic.twitter.com/7FOWVx5Pe8