VIDEO | Capturan a un hombre en flagrancia tras hurto en supermercado de Bosa

La Policía Nacional reportó la captura en flagrancia de un hombre de 28 años de edad, señalado de cometer un hurto en un supermercado del barrio La Acuarela, en la localidad de Bosa.

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El procedimiento se realizó gracias a la rápida reacción de las patrullas adscritas al CAI Estación, que fueron alertadas por la comunidad sobre el atraco.

Intentó evadir a la patrulla

De acuerdo con el reporte oficial, el presunto delincuente intentó escapar al notar la presencia de los uniformados, acelerando el paso para evadir el control.

Sin embargo, tras un seguimiento inmediato, fue interceptado cuadras más adelante. En el registro a persona se le halló en su poder la suma de $268.000 pesos en efectivo, dinero que minutos antes había sustraído tras intimidar a una cajera del establecimiento.

Antecedentes por hurto

Las autoridades confirmaron que el detenido presenta anotaciones judiciales previas por el delito de hurto. Por tal motivo, fue dejado a disposición de la URI de Campo Verde, donde deberá responder por los hechos que se le atribuyen.

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La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente este tipo de delitos y fortalecer la seguridad en la localidad.