Cayeron presuntos responsables de haber atracado a varios estudiantes al salir de un colegio en Bosa

Momentos de angustia vivieron varios estudiantes en la localidad de Bosa, en Bogotá, luego de ser víctimas de un presunto robo cuando acababan de salir de su jornada escolar.

Según denunciaron los menores, cuatro hombres los interceptaron en plena vía pública, los amenazaron y les quitaron varios objetos personales.

La rápida denuncia de las víctimas permitió que uniformados de la Policía reaccionaran de inmediato y desplegaran un operativo que terminó con la captura de los presuntos responsables.

El procedimiento se realizó en el barrio Manzanares.

¿Cómo ocurrió el presunto robo a los estudiantes?

De acuerdo con la información entregada por la Policía, los hechos ocurrieron cuando dos menores alertaron a los uniformados sobre un asalto que acababa de registrarse minutos antes.

Según el relato de las víctimas, cuatro hombres los abordaron al salir del colegio y los intimidaron utilizando un arma cortopunzante para despojarlos de varios elementos personales.

Tras recibir la denuncia, los policías iniciaron un recorrido por la zona basándose en las características físicas entregadas por los estudiantes.

Minutos después, los sospechosos fueron interceptados a pocas cuadras del lugar donde habría ocurrido el robo.

¿Qué encontraron las autoridades durante el operativo?

Durante el procedimiento de registro, las autoridades encontraron en poder de los capturados un arma traumática, un arma cortopunzante y varios celulares.

Además, al verificar los antecedentes judiciales de los implicados, la Policía estableció que uno de los hombres registraba dos anotaciones previas por el delito de hurto.

Los cuatro capturados fueron detenidos en flagrancia y posteriormente quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que avanzará en el proceso judicial correspondiente.