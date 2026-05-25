Familia de mujer asesinada en Bosa cuestiona preacuerdo de sicario con la Fiscalía

Astrid Calvo fue asesinada en diciembre de 2025 en Bogotá. Su familia denuncia que el sicario llegó a un acuerdo con la Fiscalía que no permite saber la verdad sobre quién pagó para matarla y además disminuye sustancialmente la condena. Dicen que en una declaración el delincuente confesó que le habían pagado y dijo hasta quién lo había hecho, pero no ese testimonio no fue tomado en cuenta.

El hijo de Astrid conserva grabada la última imagen de su mamá el día del ataque, luego de que el sicario la impactara varias veces en la cabeza. “Mi primera imagen fue ver el carro lleno de humo y ver como mi mamá caía sobre mí".

Después de ese momento, el joven corrió detrás del sicario que disparó contra su madre, un hecho que quedó registrado en video.

Cinco meses después del crimen, la familia denuncia que el supuesto sicario Jordano Iguarán solo respondería por los delitos de homicidio simple y porte de armas, luego de llegar a un preacuerdo con la Fiscalía.

Sin embargo, la familia señala que la primera declaración de Iguarán los haría pensar en que Astrid fue víctima de un feminicidio. “Manifestó que la persona que había mandado a lesionar a la víctima había sido su expareja sentimental desconociendo los motivos”.

Familia de Astrid Calvo pide revisar la declaración del sicario

La familia exige que el juez y la Fiscalía revisen esa declaración para establecer quién ordenó el crimen. Afirman que hay pruebas de que el sicario fue contratado y “no han hecho el debido proceso de investigar”.

“Nosotros estuvimos consultando con la fiscal y con su asistente, les dijimos -aquí él indica que fue la expareja, ¿que pasó? ¿A él se le ha adelantado investigación?- y nos dicen que no, que en este momento él no tenía abogado y esa declaración no es válida”.

En las próximas horas, un juez revisará el preacuerdo entre el presunto sicario y la Fiscalía, pues se retiraría el agravante del homicidio. La familia continúa pidiendo justicia y conocer la verdad sobre lo ocurrido.