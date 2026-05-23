Así operaba ‘La Cucha Mari’: adulta mayor que quería volver a Bosa y Soacha en corredores de droga

La Policía capturó en Bogotá a alias La Cucha Mari, una mujer de 65 años que tenía la intención de convertir las calles de Bosa y Soacha en corredores de tráfico de estupefacientes. Fue enviada a la cárcel.

La guarida de ella era en el barrio Villa Anny en la localidad de Bosa. Desde ahí, se encargó de vender drogas en los sectores aledaños, como Laureles y Piamonte; y en el municipio de Soacha.

La mujer hacía parte de la banda criminal

Para no levantar sospechas ni que hubiese riesgo de que su imperio criminal se derrumbara, utilizó la fachada de prestamista.

El prontuario de ‘La Cucha Mari’ muestra que también hizo parte de Los Fronterizos, cumpliendo el rol de expendedora. Además, el hecho de ser una adulta mayor hizo que se camuflara entre las calles para que los policías no le realizaran inspecciones.

Con respecto a la venta de sustancias, lo hacía caminando y encontrando los clientes en cualquier sitio. Gracias a ello, por ejemplo, podía quedarse con casi 35 millones de pesos cada mes.

Los antecedentes de ‘La Cucha Mari’

‘La Cucha Mari’ también tenía en su poder un revólver calibre 38 con munición, junto con más de 200 gramos de drogas, una gramera y elementos de dosificación. Cuando revisaron sus antecedentes, se evidenció que tenía antecedentes por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir.

Hace pocos días, se dio otro golpe contundente contra una banda que se llama Tren del Llano, la cual comercializaba sustancias en los parques y cerca de los jardines infantiles en Engativá.

El punto de quiebre se logró con el apoyo de un agente encubierto y una investigación que se extendió por ocho meses. El resultado fue la captura de siete hombres y dos mujeres. Seis quedaron tras las rejas y una de las mujeres quedó con detención domiciliaria.