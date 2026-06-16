Anuncian posible liberación de dos policías secuestrados hace 11 meses por el ELN: esto se sabe

Después de casi un año, dos familias vuelven a tener una esperanza que durante meses parecía lejana: la posible liberación de dos uniformados de la Dijín de la Policía que permanecen secuestrados desde hace 11 meses en el departamento de Arauca.

Desde que ocurrió el secuestro, sus familiares han seguido esperando noticias y haciendo llamados para lograr su regreso. Ahora, tras conocerse información sobre una posible liberación en las próximas horas, la expectativa volvió a crecer.

Entre quienes esperan ese momento está Alba María Murcia, madre del subintendente Frankie Hoyos, quien compartió la emoción que siente ante la posibilidad de volver a ver a su hijo.

¿Cómo recibió la familia la noticia de la posible liberación?

La noticia llegó como un momento inesperado de felicidad después de meses de incertidumbre.

Según contó Alba María Murcia, conoció la información mientras revisaba publicaciones relacionadas con el caso y, desde ese momento, sintió que el regreso de su hijo podría estar más cerca.

La madre del uniformado relató:

Hoy, 16 de junio, me siento muy alegre porque me lo van a dejar en libertad para poderlo abrazar. Yo estaba mirando la página de ellos y veo esa noticia. Veo esa noticia y nos llegó para todos una felicidad inmensa porque ya teníamos la esperanza que muy pronto mi hijo volvería a casa. Pero hoy fue la alegría del día porque yo sé que mi hijo va a regresar hoy a casa.

Para la familia, el anuncio representa una posibilidad de cerrar una etapa marcada por la espera y el miedo.

Este es el mensaje que le dará a su hijo tan pronto lo vea

Después de 11 meses de secuestro, Alba asegura que ya imagina el momento del reencuentro.

Cuando fue consultada sobre lo primero que le diría a su hijo al tenerlo nuevamente frente a frente, respondió:

Bueno, lo primero que yo le voy a decir a mí hijo es que lo amo, que me hizo mucha falta, que no lo olvidé ni un momento y que aquí estuvimos firmes, firmes hasta el último momento.

¿Cómo vivieron estos meses de espera?

La familia del subintendente asegura que el proceso estuvo acompañado por momentos difíciles y por una búsqueda permanente de respuestas.

Durante la entrevista también se habló del acompañamiento recibido durante el secuestro. Frente a esto, Alba María explicó: