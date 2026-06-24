Capturan a hijo de Diomedes Díaz y Betsy Liliana en Barranquilla: esto se sabe

Luis Mariano Díaz, hijo del fallecido cantante Diomedes Díaz, fue capturado en la mañana de este miércoles 24 de junio en Barranquilla, en medio de un operativo adelantado por las autoridades contra una presunta estructura dedicada a los préstamos ilegales conocidos como “gota a gota”.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, fueron capturadas seis personas señaladas de integrar esta organización. Entre ellas se encuentra Luis Mariano Díaz, hijo también de Betsy Liliana González. Las autoridades señalan a Luis Mariano Díaz por los delitos de extorsión y secuestro.

¿Por qué fue capturado Luis Mariano Díaz?

La captura de Luis Mariano Díaz se produjo dentro de una investigación que permitió identificar una presunta red dedicada al negocio ilegal del “gota a gota”.

De acuerdo con información de El Tiempo, las investigaciones de las autoridades indican que los integrantes de la organización estarían involucrados en el cobro diario de dinero mediante prácticas que habrían incluido amenazas, intimidaciones y presiones contra las personas que adquirían estos préstamos informales.

Por estos hechos, los capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso de judicialización.

¿Quién es Luis Mariano Díaz?

Luis Mariano Díaz es hijo de Betsy Liliana González, la famosa 'Doctora' que inspiró algunos de los éxitos más románticos de Diomedes. También es el hermano de 'Lily' Díaz, quien ha ganado popularidad en redes sociales y quien recientemente fue candidata para llegar al Congreso de la República.

Aunque hace parte de una de las familias más reconocidas del vallenato colombiano, no es una figura pública con una trayectoria artística ampliamente conocida, pues al parecer habría optado por un estilo de vida mucho más reservado y alejado de las cámaras.