Rafael Santos contó cómo se le aparece Diomedes Díaz en los sueños

Rafael Santos Díaz volvió a emocionar a los seguidores de Diomedes Díaz tras revelar que aún sueña constantemente con su padre y que incluso, en algunos de esos sueños, el ‘Cacique de La Junta’ le habla y comparte momentos con él.

Las declaraciones del cantante se dieron durante el pódcast ‘Historias con Ritmo’, donde recordó cómo son esos encuentros que todavía vive con el legendario artista vallenato fallecido en 2013.

¿Qué contó Rafael Santos sobre Diomedes Díaz?

Durante la conversación, Rafael Santos aseguró que las apariciones de su padre en sueños son muy claras y especiales para él.

El artista explicó que siempre ve a Diomedes, pero solo de la cintura hacia arriba, vestido de blanco y con una apariencia mucho más joven y tranquila.

Con una camisa blanca, así como la última vez que lo vimos. El cabello largo, se le ve el rostro muy joven, muy fresco y se ve que está en un lugar tranquilo, contó el cantante vallenato.

Pero lo que más llamó la atención fue que, según relató, en varias ocasiones siente que su padre interactúa con él de forma cercana y cariñosa.

Se ríe conmigo, me toca la cabeza y el pelo, como hacía él. Son como esas cosas que uno guarda desde niño en el en el subconsciente y ahí están cuando tu sueñas

Las palabras rápidamente se viralizaron en redes sociales y despertaron nostalgia entre los seguidores del ídolo vallenato.

Rafael Santos sueña con Diomedes

El hijo mayor de Diomedes Díaz aseguró que esos recuerdos quedaron profundamente marcados desde su infancia y hoy siguen presentes en su subconsciente.

Para Rafael Santos, las imágenes y gestos que revive en sueños tienen relación directa con la cercanía que tuvo con su padre durante muchos años.

El cantante también habló sobre otro tema sensible dentro de su familia: la muerte de Martín Elías Díaz, ocurrida en 2017.

Según explicó, nunca ha tenido experiencias similares con su hermano menor y cree que eso puede tener una explicación espiritual.

Las almas jóvenes las tiene Dios reservadas, comentó el artista vallenato.

¿Qué representa Rafael Santos en el legado de Diomedes?

Rafael Santos es considerado uno de los herederos musicales más importantes de Diomedes Díaz.

A lo largo de su carrera ha interpretado canciones tradicionales del vallenato y ha mantenido vivo el repertorio de su padre en diferentes escenarios dentro y fuera de Colombia.

Por eso, cada vez que habla del ‘Cacique’, sus declaraciones generan gran impacto entre los fanáticos del género, especialmente cuando se trata de recuerdos íntimos y experiencias personales relacionadas con la figura del legendario cantante.