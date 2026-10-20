Capturan al hombre que amenazó por redes sociales a la primera dama Ana Lucía Pineda

Este martes 20 de octubre, la Fiscalía dio a conocer que fue capturado un hombre que presuntamente amenazó a la primera dama Ana Lucía Pineda.

Al parecer, las amenazas se produjeron el pasado domingo 18 de octubre por medio de canales digitales. Es decir, por redes sociales.

Hombre fue ubicado en Pereira

Con base en las investigaciones, se supo que este hombre publicó los mensajes a través de una cuenta de Instagram. Las autoridades le pusieron la lupa y conocieron que él se encontraba en Pereira.

Mediante un allanamiento, finalmente lo capturaron e incautaron los dispositivos con los que supuestamente publicó los posts: un celular y un computador. El contenido de estos será analizado por las autoridades.

Paralelamente, este hombre será presentado ante un juez de control de garantías para que le imputen el delito de amenaza agravada.

La respuesta de la primera dama ante las amenazas

“El hoy detenido habría enviado el mensaje intimidatorio desde una cuenta anónima. Dicha publicación contenía señalamientos en contra de la vida e integridad de la esposa del presidente de la República y su familia (…) La situación fue denunciada y puesta en conocimiento”, detalló la Fiscalía.

Noticias RCN habló con Pineda en lo que fue la primera entrevista que le dio a los medios de comunicación como primera dama. Aparte de contar cómo les ha cambiado la vida a ella y al presidente Abelardo de la Espriella, respondió ante las amenazas que han recibido.

“Me han utilizado como instrumento, los opositores del gobierno de mi esposo, como instrumento para atacarme y además para ganar likes”, enfatizó la primera dama al señalar que no se preocupa ni se intimida, sino que seguirá cumpliendo con sus funciones, especialmente por el papel que ha tenido en la ayuda a los damnificados del terremoto del 10 de agosto.