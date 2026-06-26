Capturan en Ecuador a británico requerido por presunto feminicidio de Natalia Villalba

La Fiscalía General de la Nación confirmó este viernes 26 de junio la captura en Ecuador del ciudadano británico Foster Martinson, quien es requerido por la justicia colombiana por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Natalia Villalba, una mujer de 36 años, ocurrido el pasado 18 de junio en un apartamento del barrio Chicó, en el norte de Bogotá.

La aprehensión se realizó en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Quito, en cumplimiento de una orden de captura emitida por un fiscal de la Seccional Bogotá y de una notificación roja de Interpol. La ubicación del extranjero fue posible gracias al trabajo coordinado entre la Fiscalía, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Migración Colombia, Interpol Colombia y las autoridades ecuatorianas.

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Así avanzó la investigación del caso

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por los investigadores, el ciudadano británico habría ingresado al apartamento donde se encontraba sola la víctima y, presuntamente, la agredió físicamente hasta causarle la muerte.

La investigación también señala que, después del crimen, el hombre habría manipulado el cuerpo para introducirlo en una maleta y posteriormente realizó diversas acciones que, según la Fiscalía, buscaban ocultar lo sucedido y alterar la escena de los hechos antes de abandonar el lugar.

Con base en estos hallazgos, la Fiscalía solicitó las órdenes judiciales correspondientes para lograr su ubicación y captura fuera del país.

Buscarán su judicialización en Colombia

Tras la detención en territorio ecuatoriano, la Fiscalía iniciará los trámites necesarios para que Foster Martinson sea puesto a disposición de las autoridades colombianas y comparezca ante la justicia.

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El ciudadano británico deberá responder por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Las autoridades indicaron que el proceso continuará conforme a los mecanismos de cooperación judicial internacional, con el propósito de garantizar su traslado a Colombia y el desarrollo del proceso penal correspondiente.