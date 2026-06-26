Seis colombianos perdieron la vida en terremoto de Venezuela: familias claman por ayuda

El devastador terremoto que estremeció a Venezuela también dejó una profunda huella en Colombia. Seis ciudadanos colombianos, tres adultos y tres niños oriundos del departamento del Atlántico, figuran entre las víctimas mortales de la tragedia que ha cobrado la vida de centenares de personas y mantiene a miles de familias en incertidumbre.

La confirmación de los fallecimientos ha generado conmoción en Campo de la Cruz, municipio del Atlántico del que eran originarias las víctimas. Allí, familiares, amigos y habitantes lamentan la pérdida de una familia que quedó atrapada en medio del desastre natural que afectó con especial fuerza a varias regiones venezolanas.

En diálogo con Noticias RCN, la alcaldesa de Campo de la Cruz, Vanessa Torres, confirmó la tragedia y manifestó que las familias atraviesan momentos de profundo dolor. Además, explicó que el principal clamor de los allegados es recibir apoyo de las autoridades colombianas para lograr la pronta repatriación de los cuerpos y darles sepultura en su tierra natal.

Familias esperan apoyo para repatriar los cuerpos

Mientras avanza la identificación de víctimas y continúan las labores de recuperación en Venezuela, los familiares de los seis colombianos solicitan acompañamiento institucional para adelantar los trámites necesarios que permitan trasladar los cuerpos hasta Colombia.

La petición cobra mayor relevancia debido a la compleja situación que vive el vecino país tras el doble movimiento telúrico, que provocó el colapso de edificaciones, afectó la infraestructura y dificultó las operaciones de rescate y recuperación.

La tragedia mantiene en vilo a miles de personas que aún esperan noticias de sus seres queridos, mientras las labores humanitarias enfrentan enormes dificultades por la magnitud de la destrucción.

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Un desastre que sigue dejando víctimas

Los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5, registrados con menos de un minuto de diferencia, ocasionaron una devastación sin precedentes, especialmente en La Guaira, donde numerosos edificios colapsaron y barrios enteros quedaron reducidos a escombros.

De acuerdo con los reportes más recientes, la emergencia deja cerca de 1.000 personas fallecidas y más de 50.000 desaparecidas, mientras equipos de rescate nacionales e internacionales continúan la búsqueda de sobrevivientes.

A las labores de emergencia se han sumado brigadas especializadas provenientes de al menos 17 países, entre ellos Colombia, Chile, México, Ecuador, El Salvador y Suiza, que trabajan en medio de condiciones extremadamente complejas para localizar personas atrapadas bajo los escombros.

Entretanto, la angustia crece entre las familias que permanecen a la espera de noticias, mientras las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen con el paso de las horas. En Colombia, el dolor también se concentra en el Atlántico, donde la comunidad permanece unida alrededor de los familiares de los seis compatriotas fallecidos y espera que el proceso de repatriación pueda concretarse lo antes posible para brindarles el último adiós.