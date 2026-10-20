Capturan en Bolívar a alias Brayan Veneco, señalado cabecilla armado de las disidencias de las FARC

La Policía Nacional capturó en Morales, Bolívar, a alias Brayan Veneco, señalado de liderar una comisión armada de la Estructura 4 del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una facción disidente de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP).

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La información fue divulgada por Abelardo De La Espriella a través de una publicación en la red social X, en la que indicó que el hombre era requerido por las autoridades por los delitos de homicidio, terrorismo y concierto para delinquir.

De acuerdo con lo señalado en el mensaje, alias Brayan Veneco tendría un papel de mando dentro de esta estructura armada, que opera en diferentes zonas del país. Su captura se produjo en el municipio de Morales, en el departamento de Bolívar, aunque no se dieron a conocer detalles adicionales sobre el operativo policial.

Disputas armadas en Antioquia y Bolívar

La publicación también señala que el presunto cabecilla habría participado en la dinamización de confrontaciones armadas contra el Clan del Golfo en los departamentos de Antioquia y Bolívar.

Estos enfrentamientos hacen parte de las disputas entre organizaciones criminales por el control territorial en distintas zonas del país. En el sur de Bolívar, la presencia de grupos armados ilegales representa un desafío para la seguridad de las comunidades y las autoridades.

Según De La Espriella, la detención afectaría la capacidad de mando y los planes de expansión territorial de estas estructuras criminales en la región.

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Sin embargo, la información divulgada no precisa si durante el procedimiento fueron incautados elementos, si hubo otras personas capturadas o cuáles serán los siguientes pasos del proceso judicial contra el detenido.

Alias Brayan Veneco deberá responder ante las autoridades por los requerimientos judiciales que motivaron su captura. Su presunta responsabilidad en los delitos señalados tendrá que establecerse en el marco de las actuaciones judiciales correspondientes.