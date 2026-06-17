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Capturan en Cúcuta a alias Bonay, cabecilla de ‘Vulkano’ y responsable del homicidio de un soldado en Tibú

Durante el proceso investigativo también se esclareció el homicidio de otra persona ocurrido el 4 de agosto de 2025.

Foto: Policía Metropolitana de Cúcuta

Noticias RCN

junio 17 de 2026
10:05 p. m.
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La Policía Nacional, en coordinación con el Ejército y la Fiscalía General de la Nación, confirmó la captura en Cúcuta de Johnley Santander Sánchez, alias “Bonay”, señalado como cabecilla de la estructura criminal “Vulkano” y responsable de un ataque armado en Tibú, Norte de Santander, que dejó un soldado muerto y otro gravemente herido.

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El hecho ocurrió el 12 de octubre de 2025, cuando una tropa del Ejército que realizaba labores de patrullaje en zona rural de Tibú fue atacada con ráfagas de fusil. En la acción violenta perdió la vida el soldado profesional Fernán Diego Quintero Valencia y otro uniformado resultó herido de gravedad.

Avances en investigaciones de homicidios en Tibú

Durante el proceso investigativo también se esclareció el homicidio de otra persona ocurrido el 4 de agosto de 2025 en el mismo municipio, lo que representa un avance en el esclarecimiento de hechos violentos registrados en la región del Catatumbo.

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Alias “Bonay” deberá responder por homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, concierto para delinquir, apoderamiento de hidrocarburos, fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, así como otros delitos relacionados con explosivos y municiones.

Financiamiento criminal mediante robo de hidrocarburos

Las autoridades señalaron que la estructura 'Vulkano' obtenía recursos económicos mediante conexiones ilegales instaladas sobre la infraestructura petrolera del Campo Tibú, actividad que servía para financiar sus acciones criminales.

“Este resultado representa un avance importante en el esclarecimiento de hechos violentos y en la lucha contra las estructuras criminales que afectan la seguridad en el Catatumbo”, afirmó el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental.

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