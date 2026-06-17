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Colombia

Capturan en Cúcuta a tres integrantes de ‘Los Turcos’ con droga y munición

Los detenidos registran antecedentes por hurto y tráfico de estupefacientes.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

junio 17 de 2026
02:54 p. m.
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La Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación capturó en flagrancia a tres presuntos integrantes del Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) “Los Turcos”.

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El operativo se desarrolló en el asentamiento humano La Conquista, donde mediante diligencias de registro y allanamiento fueron detenidos tres hombres de nacionalidad extranjera.

En los inmuebles allanados, las autoridades hallaron 160 gramos de cocaína, 130 gramos de marihuana, un teléfono celular y munición para pistola.

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Según el reporte oficial, con esta acción se retiraron de las calles más de 300 dosis de estupefacientes, afectando directamente las finanzas de la estructura criminal.

Antecedentes judiciales de los capturados

Los detenidos registran antecedentes por hurto y tráfico de estupefacientes. Tras ser informados de sus derechos, junto con los elementos incautados fueron trasladados a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía y puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

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Posteriormente, un juez de control de garantías ordenó su reclusión en el centro penitenciario y carcelario de la ciudad, mientras avanzan las actuaciones judiciales en su contra.

“No daremos tregua al microtráfico”: Policía

El coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, aseguró que la institución continuará combatiendo las redes de expendio de droga en los barrios de la ciudad.

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“No daremos tregua a quienes pretenden instrumentalizar los barrios de Cúcuta para el microtráfico y la criminalidad. Con el desmantelamiento de estas líneas de expendio de este grupo criminal, no solo incautamos estupefacientes y munición que pudieron usarse para cometer homicidios o hurtos, sino que le devolvemos la tranquilidad a la ciudadanía”, declaró.

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