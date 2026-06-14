Capturan en bus intermunicipal en Santander a mujer señalada de manejar finanzas del Tren de Aragua

En Santander, sobre la vía nacional que comunica a Bucaramanga con Cúcuta, una mujer con circular roja de Interpol fue detenida cuando se movilizaba en un bus intermunicipal.

El procedimiento fue liderado por la Policía Nacional en Bucaramanga a través de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin), en coordinación con la Oficina Central Nacional Interpol Colombia.

La ciudadana extranjera es requerida por autoridades judiciales de Estados Unidos mediante Notificación Roja de Interpol, por delitos de asociación ilícita para cometer estafa bancaria, fraude, robo y actividades relacionadas con sistemas informáticos. El proceso de extradición ya está en curso ante las autoridades competentes.

Vinculada a delitos financieros y al Tren de Aragua

De acuerdo con la información judicial, la capturada sería integrante de la estructura criminal transnacional conocida como Tren de Aragua y estaría vinculada a una red dedicada a delitos financieros bajo la modalidad de jackpotting. Esta consiste en manipular cajeros automáticos mediante programas maliciosos y herramientas tecnológicas para forzar la entrega de dinero en efectivo.

Las investigaciones de las autoridades estadounidenses señalan que esta organización habría participado en más de 102 ataques contra cajeros automáticos de bancos y cooperativas de crédito, generando pérdidas superiores a 6,8 millones de dólares y afectando gravemente el sistema financiero.

Coordinación internacional permitió la captura

La ubicación y detención de la mujer fue posible gracias al trabajo investigativo basado en fuentes humanas, capacidades técnicas especializadas, verificación en bases de datos de Interpol y la articulación entre la Policía Nacional y Migración Colombia.

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“Este resultado demuestra el compromiso de la Policía Nacional en la lucha contra el crimen transnacional y la cooperación permanente con organismos nacionales e internacionales para ubicar y poner a disposición de las autoridades a personas requeridas por delitos que afectan la seguridad y la economía de diferentes países”, manifestó el Brigadier General William Quintero Salazar.

La capturada fue dejada a disposición de la oficina de asuntos internacionales de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan los procedimientos legales y diplomáticos correspondientes dentro del trámite solicitado por Estados Unidos.